BECIL भर्ती 2020: 4000 स्किल्ड एवं अनस्किल्ड पदों की वेकेंसी के लिए करें आवेदन

BECIL भर्ती 2020: ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) ने 4000 स्किल्ड (इलेक्ट्रीशियन / लाइनमैन / SSO) और अनस्किल्ड (इलेक्ट्रीशियन / लाइनमैन / SSO) पदों पर प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट के लिए अधिसूचना प्रकाशित किया है. प्रशिक्षण वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर, सिद्धार्थ नगर, भदोही, मेरठ, बुलंदशहर और नोएडा में दिया जाएगा.



पात्र उम्मीदवार 20 मार्च 2020 तक या उससे पहले BECIL की आधिकारिक वेबसाइट www.beciljobs.com पर ऑनलाइन मोड से BECIL स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनपावर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. पहला बैच 11 मार्च से, दूसरा बैच 15 मार्च से, तीसरा बैच 20 मार्च से, 25 मार्च से चौथा बैच और 28 मार्च 2020 से पांचवा बैच शुरू होगा. सफल उम्मीदवारों को 01 अप्रैल 2020 के बाद तैनात किया जाएगा.

स्किल्ड पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिकल या वायरमैन में आईटीआई और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जबकि अनस्किल्ड मैनपावर के लिए न्यूनतम 8वीं पास होने के साथ एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है.

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन की अंतिम तिथि - 20 मार्च 2020

BECIL रिक्ति विवरण:

• स्किल्ड मैनपावर - 2000 पद

• अन-स्किल्ड मैनपावर - 2000 पद

BECIL स्किल्ड और अन-स्किल्ड मैनपावर पदों के लिए पात्रता मानदंड:

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव:

• स्किल्ड मैनपावर - इलेक्ट्रिकल ट्रेड या वायरमैन में एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई प्रमाणपत्र या इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी डिग्री डिप्लोमा दो साल के अनुभव के साथ.

• अन-स्किल्ड मैनपावर - किसी भी राज्य शिक्षा बोर्ड से 8वीं पास एवं कम से कम एक वर्ष का अनुभव. अधिक जानकारी के लिए वितरित अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें.

BECIL स्किल्ड और अन-स्किल्ड मैनपावर पदों के लिए चयन प्रक्रिया:

• जो उम्मीदवार कम से कम 80% अंक प्राप्त करेंगे, वे निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे.

• वे अभ्यर्थी जो कम से कम 70% अंक प्राप्त करते हैं, वे S. No. 1. (प्रशिक्षण लागत 6,000 रुपये) में भुगतान किए गए प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे.

• जो उम्मीदवार कम से कम 50% अंक प्राप्त करते हैं, वे S. No. 2. (प्रशिक्षण लागत 11,000 रुपये) में भुगतान प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे.

• जो उम्मीदवार कम से कम 35% अंक प्राप्त करते हैं, वे ऑनसाइट प्रशिक्षण के दौरान 15 दिनों के स्टाईपेंड के साथ S. No. 3 & 4 (प्रशिक्षण लागत 15,000 रु।) में भुगतान किए गए प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे.

अन्य सरकारी नौकरियां:

UKSSSC भर्ती 2020: 746 टैक्स कलेक्टर, सर्वे अकाउंटेंट एवं अन्य पदों की वेकेंसी के लिए करें आवेदन

MSCWB भर्ती 2020: 858 कंजर्वेंसी मजदूर पदों की वेकेंसी के लिए करें आवेदन

पश्चिम बंगाल कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 2020: 112 क्लर्क, बैंक असिस्टेंट एवं अन्य पदों की वेकेंसी के लिए करें आवेदन

BECIL स्किल्ड और अन-स्किल्ड मैनपावर पोस्ट्स के लिए आवेदन कैसे करें:

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार शैक्षणिक, अनुभव प्रमाण पत्रों, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड की स्कैन की हुई सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ www.beciljobs.com पर अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. इन दस्तावेजों को भौतिक रूप में जमा करने की आवश्यकता नहीं है.