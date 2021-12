BEL (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) में निकली प्रोजेक्ट इंजीनियर पदों की वेकेंसी, सैलरी 35000 रूपये तक

BEL भर्ती 2021: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने क्षा मंत्रालय के अंतर्गत अपनी मछलीपट्टनम यूनिट के लिए र प्रोजेक्ट इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स)- I, प्रोजेक्ट इंजीनियर (मैकेनिकल) – I, और प्रोजेक्ट इंजीनियर (कंप्यूटर साइंस)- I के लिए अधिसूचना जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 6 दिसंबर 2021 से bel-India.in पर शुरू है. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 है.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि: 6 दिसंबर 2021

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 24 दिसंबर 2021

BEL भर्ती 2021 रिक्ति विवरण:

प्रोजेक्ट इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स)- I - 6 पद

प्रोजेक्ट इंजीनियर (मैकेनिकल) - I - 6 पद

प्रोजेक्ट इंजीनियर (कंप्यूटर साइंस)- I - 3 पद

BEL भर्ती 2021 पात्रता मानदंड

शैक्षिक योग्यता:

प्रोजेक्ट इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) - I - उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन / कम्युनिकेशन / टेलीकम्युनिकेशन में पूर्णकालिक B.E / B.Tech / B.Sc इंजीनियरिंग (4 वर्षीय कोर्स) पूरा किया होना चाहिए.

प्रोजेक्ट इंजीनियर (मैकेनिकल) - I - उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल में पूर्णकालिक B.E / B. Tech / B.Sc इंजीनियरिंग (4 वर्षीय कोर्स) पूरा किया होना चाहिए.

प्रोजेक्ट इंजीनियर (कंप्यूटर साइंस)- I - उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग / कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक B.E / B.Tech / B.Sc इंजीनियरिंग (4 वर्षीय कोर्स) पूराकिया होना चाहिए.

BEL भर्ती 2021 आयु सीमा:

यूआर / ईडब्ल्यूएस - 28 वर्ष

ओबीसी-31 वर्ष

एससी/एसटी- 33 वर्ष

BEL भर्ती 2021 वेतन - रु. 35000/-



BEL भर्ती 2021 चयन मानदंड:

चयन साक्षात्कार (वीडियो-आधारित) के माध्यम से होगा.

Download BEL Recruitment 2021 Notification PDF Here

Apply Online

Official Website

BEL भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें:

इच्छुक उम्मीदवार 24 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं.