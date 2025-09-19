Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन आज से, जानें कहां और कैसे करें Apply

Breaking News

Bihar STET 2025 Registration Form: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले अभ्यर्थियों को आवेदन secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.com के माध्यम से करना था, लेकिन अब समिति ने इसे बदलकर bsebstet.org पर कर दिया है। इस बदलाव के कारण उम्मीदवार सीधे इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।बिहार STET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 का ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के संबंध में आवश्यक सूचना। #BSEB #BiharBoard #Bihar #STET pic.twitter.com/1xJFLzvq6w — Bihar School Examination Board (@officialbseb) September 18, 2025

Bihar STET 2025: बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET) हाइलाइट्स बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एक राज्य-स्तरीय परीक्षा है, जिसका उद्देश्य राज्य के माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11-12) विद्यालयों में शिक्षक पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करना है। नीचे दी गई तालिका में Bihar STET परीक्षा अधिसूचना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को संक्षेप में देखा जा सकता है: महत्वपूर्ण विवरण जानकारी बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) परीक्षा का नाम बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) परीक्षा का प्रकार पात्रता परीक्षा (Eligibility Test) परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन (Online) प्रमाण पत्र की वैधता लाइफटाइम (Lifetime) आधिकारिक वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाइट bsebstet.org

Bihar STET 2025 Online Form बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा Bihar STET-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 19 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 27 सितंबर 2025 तक अपने आवेदन पत्र bsebstet.org के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही उम्मीदवार सीधे वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन से पहले सभी निर्देशों और पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है, ताकि आवेदन सही और पूरी तरह से पूरा किया जा सके। उम्मीदवारों के लिए हमने बिहार STET 2025 ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक भी दिया है। Bihar STET 2025 Online Application Link यहां क्लिक करें Bihar STET 2025 Application Form Date: बिहार STET की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं? उम्मीदवार नीचे दी तालिका में बिहार STET की महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं। अधिसूचना जारी होने की तिथि 10 सितंबर 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू 19 सितंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025

Bihar STET 2025 Registration Process: बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन कैसे करें? पात्र उम्मीदवार नीचे दी गई स्टेप्स के अनुसार Bihar STET 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं। नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन क्रेडेंशियल्स (यूज़र आईडी और पासवर्ड) बनाएं।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें: व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम आदि) दर्ज करें। और शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण सही-सही भरें।

दस्तावेज़ अपलोड करें: पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र (जैसे जाति प्रमाण पत्र, PwD प्रमाण पत्र यदि लागू हो)

आवेदन शुल्क का भुगतान करें: भुगतान ऑनलाइन (नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड) से करें और रसीद सुरक्षित रखें।

फॉर्म सबमिट करें और डाउनलोड करें: फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन की कॉपी डाउनलोड और प्रिंट आउट निकाल लें। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

Bihar STET 2025 Exam Date: कब होगी बिहार एसटीईटी परीक्षा? बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा की संभावित तिथियाँ इस प्रकार हैं: परीक्षा प्रारंभ: 4 अक्टूबर 2025

परीक्षा समाप्त: 25 अक्टूबर 2025

नोट: आवेदन प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से तिथियों में बदलाव किया गया है। परीक्षा की तिथि में भी परिवर्तन होने की संभावना है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर समय-समय पर अपडेट्स चेक करते रहें। Bihar STET 2025 Eligibility Criteria: बिहार एसटीईटी के लिए कौन कर सकता है आवेदन? शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में देख सकते हैं। Bihar STET 2025 Notification आयु सीमा: बिहार एसटीईटी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम और अधिकतम सीमा आधिकारिक अधिसूचना में बताई गई है। आप नीचे दी तालिका में कैटेगरी वाइज आयु-सीमा देख सकते हैं।