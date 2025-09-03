Bihar STET Exam Date 2025: 8 सितंबर से बिहार एसटीईटी भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू

Bihar STET Exam Date Notification 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। यह एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा है। जिसका आयोजन बिहार के माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11-12) विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए आयोजित की जाती है। STET परीक्षा में दो पेपर होते हैं।

बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर सितंबर के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। वहीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 8 सितंबर, 2025 से शुरू होगा।

Bihar STET Exam Date 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार के सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को STET परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं: