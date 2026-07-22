[Official] BPSC 70th CCE Marksheet 2026 Live: बीपीएससी 70वीं सीसीई मार्कशीट bpsconline.bihar.gov.in जारी, लॉगिन क्रेडेंशियल से करें डाउनलोड

BPSC 70th CCE Marksheet 2026 Live: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की मार्कशीट जारी कर दी है। बीपीएससी की ओर से मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम 20 जून, 2026 को जारी किया गया था। जिसकी मार्कशीट आज 22 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जा रही है। संयुक्त प्रतियोगी लिखित परीक्षा में कुल 5401 उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल किया गया था। जिसमें कुल 5354 उम्मीदवार शामिल हुए और 47 अनुपस्थित।
इंटरव्यू में उपस्थित 5299 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक और साक्षात्कार अंक के साथ मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। मार्कशीट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को डायरेक्ट लिंक लेख में उपलब्ध करा दिया जाएगा।
BPSC 70th CCE Marksheet 2026: कट ऑफ मार्क्स
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स हासिल करना जरूरी है। हालांकि, केवल क्वालीफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लेना चयन की गारंटी नहीं देता, क्योंकि अंतिम चयन कटऑफ (Cut Off) के आधार पर किया जाता है, जो हर वर्ष रिक्तियों, परीक्षा के कठिनाई स्तर और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के अनुसार बदलता है।
उम्मीदवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
|
BPSC 70th CCE Integrated Cut off Marks 2026
|
कैटेगरी
|
लिखित परीक्षा
|
अंतिम परिणाम
|
जनरल
|
445
|
528
|
जनरल (महिला)
|
444
|
521
|
ईडब्यूएस
|
428
|
528
|
ईडब्यूएस (महिला)
|
424
|
520
|
एससी
|
396
|
493
|
एससी (महिला)
|
392
|
487
|
एसटी
|
403
|
508
|
एसटी (महिला)
|
405
|
503
|
ईबीसी
|
420
|
523
|
ईबीसी (महिला)
|
417
|
520
|
बीसी
|
430
|
528
|
बीसी (महिला)
|
430
|
520
|
बीसीएल
|
421
|
520
|
दिव्यांग (VI)
|
376
|
478
|
दिव्यांग (DD)
|
325
|
384
|
दिव्यांग (OH)
|
396
|
505
|
दिव्यांग (MD)
|
319
|
475
|
पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोते/पोती
|
412
|
509
BPSC 70th Integrated CCE Marksheet 2026: लिंक
बिहार 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंक आज वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर जारी किए जाएंगे। जिसे उम्मीदवार अपने 69वीं एवं 70वीं OTR के User Name एवं Password से Login करने के बाद Integrated 70th के Dashboard पर Integrated 70th Marks बटन पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
|
बिहार 70वीं सीसीई मार्कशीट 2026
BPSC 70th CCE Marksheet 2026: ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
बीपीएससी 70वीं सीसीई मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, OTR के User Name एवं Password से Login करें।
स्टेप 3 अब Integrated 70th के Dashboard पर Integrated 70th Marks पर क्लिक करें।
स्टेप 4 मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करना ना भूलें।