BPSC Assistant Prelims Exam Date 2023: जारी हुई बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम की तारीखें, यहाँ देखें पूरा शेड्यूल

BPSC Assistant Prelims Exam Date 2023: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर असिस्टेंट पद के लिए होने वाली प्रारंभिक लिखित परीक्षा के कार्यक्रम के विषय में एक संक्षिप्त सूचना जारी की है. आयोग ने 28 अप्रैल 2023 को असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवार बीपीएससी की ऑफिसियल वेबसाइट BPSC-bpsc.bih.nic.in पर जा कर असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम तिथि 2023 डाउनलोड कर सकते हैं.



उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहाँ हमने बीपीएससी असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा तिथि 2023 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दिया है उम्मीदवार इस लिंक के माध्यम से परीक्षा की तिथि डायरेक्ट देख सकते हैं.- परीक्षा की तिथि देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.

BPSC Assistant Prelims Exam Date 2023 महत्वपूर्ण डिटेल्स ;

पद का नाम असिस्टेंट विज्ञापन संख्या 06/2022 पात्रता स्नातक परीक्षा की तिथि 28 अप्रैल 2023 समय 12.00 से 02.15 बजे तक पदों की संख्या 44



आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग 28 अप्रैल 2023 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 02.15 बजे तक विज्ञापन संख्या 06/2022 के अंतर्गत असिस्टेंट (प्रारंभिक) पदों के लिये प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा. हालांकि, परीक्षा शुरू होने की तारीख अभी संभावित है और प्रशासनिक कारणों से इसमें संशोधन किया जा सकता है.

BPSC Assistant Prelims Exam Date 2023 कैसे डाउनलोड करें असिस्टेंट एग्जाम की परीक्षा तिथि ?

स्टेप-1 : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप-2 : Important Notice: Date of Commencement of Assistant, Bihar Public Service Commission (Preliminary) Competitive Examination. (Advt. No. 06/2022)' इस लिंक पर क्लिक करें

स्टेप-3 : आपको बीपीएससी सहायक प्रारंभिक परीक्षा अनुसूची 2023 नोटिस की पीडीएफ एक नई विंडो में मिलेगी.

स्टेप-4 : बीपीएससी सहायक प्रारंभिक परीक्षा अनुसूची 2023 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सेव कर लें.