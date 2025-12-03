बिहार बोर्ड Question Paper 2026: यहां से करें डाउनलोड 10th, 12th सभी विषयों के Model Paper PDF

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आगामी कक्षा 10 (मैट्रिक) और कक्षा 12 (इंटरमीडिएट) की परीक्षाओं के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र (मॉडल पेपर) जारी कर दिए हैं। ये मॉडल पेपर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनकी मदद से लाखों छात्रों को 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई परीक्षा शैली, अंकन योजना (मार्किंग स्कीम), और समग्र संरचना को समझने में मदद मिलेगी।
छात्र आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in से BSEB 10वीं और 12वीं के मॉडल पेपर 2026 को आसानी से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यह घोषणा बोर्ड द्वारा परीक्षा तिथियों की घोषणा के बाद की गई है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में शुरू होंगी, और मुख्य लिखित परीक्षाएं फरवरी 2026 में निर्धारित हैं। परीक्षा पैटर्न में मुख्य बदलाव नए मॉडल पेपर प्रश्न पूछने के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखाते हैं, जिससे छात्रों को प्रश्नों में अधिक विकल्प दिए गए हैं।
अधिक प्रश्न, आधे का उत्तर देना होगा:
-
प्रत्येक विषय में प्रश्नों की कुल संख्या दोगुनी कर दी गई है।
-
हालांकि, छात्रों को दिए गए कुल प्रश्नों में से केवल 50% (आधे) का ही उत्तर देना होगा।
-
यह नियम सभी प्रकार के प्रश्नों पर लागू होता है: वस्तुनिष्ठ (MCQ), लघु उत्तरीय, और दीर्घ उत्तरीय।
बिहार बोर्ड (BSEB) 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026: आधिकारिक सूचना
परीक्षा तिथियाँ और समय सारणी (Official Exam Dates and Schedule)
बिहार बोर्ड ने मैट्रिक (10वीं) और इंटर (12वीं) की लिखित परीक्षाओं की तिथियाँ जारी कर दी हैं:
-
कक्षा 10 (मैट्रिक) परीक्षा 2026: 17 फरवरी से 25 फरवरी, 2026 तक।
-
कक्षा 12 (इंटर) परीक्षा 2026: 2 फरवरी से 13 फरवरी, 2026 तक।
परीक्षा की पालियाँ (Exam Timings):
परीक्षाएँ प्रतिदिन दो पालियों (Shifts) में आयोजित की जाएँगी।
|
पाली (Shift)
|
समय (Time)
|
प्रथम पाली (First Shift)
|
सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
|
द्वितीय पाली (Second Shift)
|
दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
अतिरिक्त समय (Extra Time): छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने और समझने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले 15 मिनट का 'कूल-ऑफ टाइम' भी दिया जाएगा।
नया परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों का चुनाव (New Exam Pattern and Choice)
नए मॉडल पेपर से स्पष्ट होता है कि बोर्ड ने छात्रों को अधिक प्रश्नों में विकल्प दिए हैं। इस व्यवस्था का अर्थ है कि छात्रों को कुल उपलब्ध प्रश्नों में से केवल आधे प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा (More Questions, Half to Answer)।
|
कक्षा (Class)
|
विषय (Subject)
|
कुल प्रश्न (Total Questions)
|
छात्रों को उत्तर देने होंगे (Must Answer)
|
10
|
गणित (Mathematics)
|
138
|
100 में से 50 वस्तुनिष्ठ, 30 में से 15 लघु, 8 में से 4 दीर्घ
|
10
|
विज्ञान (Science)
|
110
|
(जानकारी मॉडल पेपर में देखें)
|
12
|
रसायन विज्ञान (Chemistry - 70 अंक)
|
96
|
70 में से 35 वस्तुनिष्ठ, 20 में से 10 लघु, 6 में से 3 दीर्घ
अंकन योजना (Marking System):
-
वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective questions) 1 अंक के होंगे।
-
लघु उत्तरीय प्रश्न (Short answer questions) 2 अंक के होंगे।
-
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long answer questions) 5 अंक के होंगे।
बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2026 कैसे डाउनलोड करें? (How to Download Model Papers)
इन अभ्यास पत्रों को डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया नीचे दी गई है:
-
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएँ।
-
लिंक खोजें: मुख्य पेज पर दिए गए ‘Model Paper 2026’ लिंक पर क्लिक करें।
-
कक्षा चुनें: 'मैट्रिक (10वीं)' या 'इंटरमीडिएट (12वीं)' में से अपनी कक्षा चुनें।
-
विषय चुनें: सभी विषयों की सूची में से उस विषय पर क्लिक करें जिसका मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं।
-
डाउनलोड करें: PDF खुलने के बाद उसे अभ्यास के लिए डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
मॉडल पेपर क्यों आवश्यक हैं? (Why Practice Papers are Important)
इन मॉडल पेपरों का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वे छात्रों को:
-
नवीनतम परीक्षा शैली और पैटर्न की जानकारी देते हैं।
-
यह समझने में मदद करते हैं कि 3 घंटे और 15 मिनट में समय का प्रबंधन (Time Management) कैसे करें।
-
परीक्षा से पहले आत्मविश्वास (Confidence) बढ़ाने में मदद करते हैं।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत पेपर डाउनलोड करें और अपनी अध्ययन योजना में इसका उपयोग करें।
