2 February को 10वीं &12वीं के लिए सीबीएसई डेट शीट 2021 होगी जारी: CBSE 2021

CBSE 2021: 4 मई 2021 से शुरू होने वाले CBSE 10th & 12th Board Exams 2021 के लिए सीबीएसई डेट शीट 2021(CBSE Date Sheet 2021 - 10th & 12th) 2 February को जारी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक स्वयं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का टाइम टेबल (CBSE Time Table 2021 - 10th & 12th) जारी कर सकते हैं। 2021 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी जानकारी आपको यहाँ जागरण जोश द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। CBSE Date Sheet 2021 के जारी होने के बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को इस बात की जानकारी हो जाएगी की किस दिन कौन से विषय की परीक्षा होनी है और दो परीक्षाओं के बीच में कितने दिनों का अंतर है। इसके आधार पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और भी सुनियोजित ढंग से अपना स्टडी टाइम टेबल बना पाएंगे।

महत्वपूर्ण: CBSE Deleted Syllabus 2020-21: 9th, 10th, 11th & 12th: CBSE Board Exams 2021

CBSE 10th & 12th Board Exam Date Sheet 2021: Release Date (2 February), Time & New Updates!

सीबीएसई डेट शीट 202: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जानकारी देते हुए

CBSE to announce exam schedule for Class 10 and Class 12 on February 2: Union Education Minister Ramesh Pokhriyal 'Nishank' (file photo) pic.twitter.com/xPXTprRxw0