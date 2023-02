CUET UG 2023: आज से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, यूजीसी अध्यक्ष ने दी जानकारी

CUET UG 2023: अगर आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अगले सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें, विभिन्न मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया है कि अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो जायेगी. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवार एनटीए की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकेंगे. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि cuet ug की आवेदन प्रक्रिया कल यानी 10 फरवरी 2023 से शुरू होगी.

यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने हाल में अपने ट्वीटर अकाउंट के माध्यम से बताया है कि, The Registration and application process of Common University Entrance Test [CUET (UG) - 2023] for admission to Undergraduate Programmes into Central Universities and other Participating Universities will be announced in a couple of days. #CUET

यानी " केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट [सीयूईटी (यूजी) - 2023] की पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कुछ दिनों में की जाएगी." #CUET

पहले ही घोषित हो चुकी है परीक्षा की तिथि -

उल्लेखनीय है कि अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG की परीक्षा तिथियों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है. इस वर्ष अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं का आयोजन 21 से 31 मई तक किया जायेगा. इस बार ये परीक्षा 13 भाषाओं- असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू में आयोजित की जायेगी. जबकि इस बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) यूजी परीक्षा के नतीजे जुलाई में जारी होंगे. साथ ही नया शैक्षिक सत्र भी 1 अगस्त 2023 से शुरू किया जायेगा.

उम्मीदवार अधिसूचना जारी होने के बाद cuet.samarth.ac.in पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. विभिन्न मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल टेस्ट एजेंसी ने CUET UG परीक्षा के लिए देशभर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाये हैं. जिनमे प्रतिदिन 400-500 केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम परीक्षाओं का आयोजन 21 मई से 31 मई तक किया जाएगा.

CUET UG 2023 जानें कैसे करें अपना रजिस्ट्रेशन ?

आवेदन प्रक्रिया के शुरू होने के बाद उम्मीदवार cuet की वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं.

स्टेप-1: उम्मीदवार सर्वप्रथम cuet.samarth.ac.in पर जायें

स्टेप-2: होम पेज पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें

स्टेप-3: लॉगिन विवरण दर्ज करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें

स्टेप-4: अब आवेदन पत्र भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

स्टेप-5: फॉर्म सबमिट करें,

स्टेप-6: फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लें