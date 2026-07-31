DAVV Result 2026 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय UG-PG परिणाम जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक
DAVV Result 2026 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने मई-जून 2026 की परीक्षाओं के वार्षिक और सेमेस्टर, डिप्लोमा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट dauniv.ac.in पर जाकर अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
DAVV Result 2026 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV), इंदौर ने विभिन्न अंडर ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर, वार्षिक और डिप्लोमा परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक और मार्कशीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
DAVV Result 2026 Download Link
DAVV परिणाम 2026 लिंक ऑफिशियल साइट dauniv.ac.in पर एक्टिव कर दिया गया है। छात्र अपना रिजल्ट देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की आधिकारिक पोर्टल से या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक की मदद से भी अपना स्कोरकार्ड कर सकते हैं।
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DAVV Result 2026 Direct Link
ऐसे चेक करें DAVV Result 2026
छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं।
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर Results सेक्शन पर क्लिक करें।
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अपना Session, Exam Name और Roll Number दर्ज करें।
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Submit बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
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भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।
इन कोर्सों के रिजल्ट हुए जारी
विश्वविद्यालय ने हाल ही में कई UG और PG पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी किए हैं। इनमें MBA (Full Time) 2nd Semester, MBA (Marketing Management), MBA (Financial Administration), B.Lib. 2nd Semester, BBA LLB (Hons.) Semester-4, BA LLB (Hons.) Semester-2, Master of Journalism, B.H.Sc. First Year, PG Diploma in Fashion Design & Marketing Semester-2, M.Sc. (1 Year) एवं M.Sc. (2 Year) के साथ-साथ BCA, BBA, BBA (Hospital Administration) और BBA (Foreign Trade) के रीवैल्यूएशन (RV/RW) परिणाम भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय समय-समय पर अन्य UG एवं PG पाठ्यक्रमों के परिणाम भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर रहा है।
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कोर्स का नाम, लिंक
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रिजल्ट तिथि
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31-07-2026
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30-07-2026
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30-07-2026
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30-07-2026
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30-07-2026
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30-07-2026
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30-07-2026
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29-07-2026
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29-07-2026
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29-07-2026
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RV/RW: BBA (Hospital Administration) , 2 Year APR-MAY 2026 (MARK LIST) /
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29-07-2026
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RV/RW: BBA (Foreign Trade) , 2 Year APR-MAY 2026 (MARK LIST) /
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29-07-2026
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PG.DIPLOMA IN FASH.DESG.&MKT.SEM-2 (MARK LIST) / (PASS LIST)
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29-07-2026
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29-07-2026
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29-07-2026
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29-07-2026
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29-07-2026
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29-07-2026
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29-07-2026
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29-07-2026
मार्कशीट में ये विवरण जरूर चेक करें
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट में निम्न जानकारियां अवश्य जांच लें—
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छात्र का नाम
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रोल नंबर
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कोर्स एवं सेमेस्टर
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विषयवार अंक/ग्रेड
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कुल अंक या CGPA
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पास/फेल स्टेटस
यदि मार्कशीट में किसी प्रकार की गलती दिखाई दे, तो छात्र तुरंत विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क करें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.