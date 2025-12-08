DDA JE Syllabus 2025: डीडीए विषय-वार टॉपिक और नया परीक्षा पैटर्न

DDA JE Syllabus 2025 PDF Download: दिल्ली विकास प्राधिकरण का लक्ष्य जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 104 पदों और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के 67 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इस पद के लिए कंप्यूटर-आधारित परीक्षा दिसंबर/जनवरी में रही है, जिसकी डेट शीट भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले DDA जूनियर इंजीनियर के सिलेबस को ध्यान से समझना चाहिए। इस लिखित परीक्षा का मकसद उम्मीदवारों की रीजनिंग क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, अंग्रेजी में कुशलता, सामान्य जागरूकता और संबंधित विषय में तकनीकी ज्ञान का मूल्यांकन करना है। इसलिए, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़े खास टॉपिक की एक लिस्ट बनानी चाहिए और उन पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। इस पेज पर DDA JE सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।
DDA JE Syllabus 2025: महत्वपूर्ण बातें
DDA JE सिलेबस और परीक्षा की जरूरतों को समझने से आपको अपनी तैयारी सही दिशा में रखने में मदद मिलती है। आपको परीक्षा के सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझना चाहिए और फिर आने वाली परीक्षा के लिए अपनी रणनीति बनानी चाहिए। DDA जूनियर इंजीनियर सिलेबस की मुख्य जानकारी नीचे दी गई है:
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
दिल्ली विकास प्राधिकरण
|
पोस्ट नाम
|
जूनियर इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल)
|
रिक्तियां
|
171
|
चयन प्रक्रिया
|
सीबीटी और दस्तावेज़ सत्यापन
|
परीक्षा तिथि
|
दिसंबर/जनवरी (अनुमानित)
|
प्रश्नों की संख्या
|
120
|
नकारात्मक अंकन
|
हाँ
DDA JE Exam Pattern 2025: परीक्षा पैटर्न
Candidates को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले DDA JE परीक्षा पैटर्न देख लेना चाहिए। इससे उन्हें परीक्षा का प्रारूप, कुल प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक, परीक्षा की अवधि और मार्किंग से जुड़े अन्य पैरामीटर समझने में मदद मिलेगी। यह लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसमें 120 अंकों के लिए 120 ऑब्जेक्टिव-टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। हर गलत जवाब के लिए 0.33 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।
DDA JE Syllabus 2025 PDF: पीडीएफ
Candidates को DDA JE सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए ताकि उन्हें यह पता चल सके कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। इससे उन्हें मुख्य टॉपिक को सीखने और दोहराने में अपने समय का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। इसलिए, प्रतियोगिता में दूसरों से आगे रहने के लिए आपको सिलेबस को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाना चाहिए
DDA JE Syllabus 2025: विषय के अनुसार टॉपिक
DDA JE सिलेबस में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, अंग्रेजी भाषा और तकनीकी विषय (विभाग के अनुसार) शामिल हैं। परीक्षा में अच्छे अंक लाने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, Candidates को यह पक्का करना चाहिए कि वे सभी सेक्शन के कॉन्सेप्ट पर अच्छी पकड़ बना लें। DDA जूनियर इंजीनियर पद के लिए विषय-वार सिलेबस इस प्रकार है:
डीडीए जेई पाठ्यक्रम तर्क के लिए
तर्क-शक्ति खंड उम्मीदवार की तार्किक सोच, पैटर्न पहचानने की क्षमता और निर्णय लेने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं:
-
अर्थगत सादृश्य
-
प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक/संख्या सादृश्य
-
प्रवृत्तियों
-
आकृतिगत सादृश्य
-
अंतरिक्ष अभिविन्यास
-
अर्थ वर्गीकरण
-
वेन डायग्राम
-
प्रतीकात्मक/ संख्या वर्गीकरण
-
निष्कर्ष निकालना
-
आकृति वर्गीकरण
-
छिद्रित छेद/ पैटर्न-फोल्डिंग और अनफोल्डिंग (Punched hole/ pattern-folding & unfolding)
-
सिमेंटिक श्रृंखला
-
आकृति पैटर्न-फोल्डिंग और पूर्णता
-
संख्या श्रृंखला
-
एम्बेडेड आंकड़े
-
आकृति श्रृंखला
-
महत्वपूर्ण सोच
-
समस्या को सुलझाना
-
भावात्मक बुद्धि
-
शब्दों का भवन
-
सामाजिक बुद्धिमत्ता
-
कोडिंग और डिकोडिंग
-
संख्यात्मक संचालन
DDA JE क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस
यह सेक्शन Candidates की संख्याओं के साथ काम करने और तेजी से गणना करने की क्षमता को परखता है। इसमें निम्नलिखित मुख्य क्षेत्र शामिल हैं:
संख्या प्रणाली: पूर्ण संख्या, दशमलव और भिन्न की गणना, संख्याओं के बीच संबंध।
मौलिक अंकगणितीय गणनाएं: प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज (साधारण और चक्रवृद्धि), लाभ और हानि, छूट, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण और पृथक्करण, समय और दूरी, समय और कार्य।
बीजगणित: स्कूली बीजगणित की मूल बीजगणितीय सर्वसमिकाएं और प्रारंभिक करणी (सरल प्रश्न) और रैखिक समीकरणों के ग्राफ।
ज्यामिति: प्रारंभिक ज्यामितीय आकृतियों और तथ्यों की जानकारी: त्रिभुज और उसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिभुजों की सर्वांगसमता और समरूपता, वृत्त और उसकी जीवाएं, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा बनाए गए कोण, दो या दो से अधिक वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं।
क्षेत्रमिति: त्रिभुज, चतुर्भुज, सम बहुभुज, वृत्त, सम प्रिज्म, सम वृत्ताकार शंकु, सम वृत्ताकार बेलन, गोला, अर्धगोला, आयताकार समांतर षट्फलक, त्रिभुजाकार या वर्गाकार आधार वाले सम पिरामिड।
त्रिकोणमिति: त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण, ऊंचाई और दूरी (केवल सरल प्रश्न), sin2𝜃 + Cos2𝜃=1 जैसी मानक सर्वसमिकाएं, आदि।
सांख्यिकीय चार्ट: तालिकाओं और ग्राफ का उपयोग: हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार-डायग्राम, पाई-चार्ट।
DDA JE जनरल अवेयरनेस सिलेबस
जनरल अवेयरनेस सेक्शन को Candidates के करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जी.के. और दुनिया की रोजमर्रा की जानकारी के ज्ञान को परखने के लिए बनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं:
-
इतिहास
-
संस्कृति
-
भूगोल
-
आर्थिक परिदृश्य
-
सामान्य नीति
-
वैज्ञानिक अनुसंधान
DDA JE अंग्रेजी भाषा सिलेबस
अंग्रेजी भाषा सेक्शन यह जांचने के लिए है कि Candidates अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और समझने में कितने कुशल हैं। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
-
Spot the Error
-
Fill in the Blanks
-
Synonyms/ Homonyms
-
Antonyms
-
Spellings/ Detecting mis-spelt words
-
Idioms & Phrases
-
One word substitution
-
Improvement of Sentences
-
Active/ Passive Voice of Verbs
-
Conversion into Direct/ Indirect narration
-
Shuffling of Sentence parts
-
Shuffling of Sentences in a passage
-
Cloze Passage
-
Comprehension Passage
DDA JE तकनीकी ज्ञान सिलेबस (सिविल इंजीनियरिंग)
DDA JE सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस में कई क्षेत्र शामिल हैं, जैसे बिल्डिंग मैटेरियल्स, एस्टीमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग और अन्य प्रमुख विषय। नीचे विषय-वार सिलेबस देखें:
बिल्डिंग मैटेरियल्स: भौतिक और रासायनिक गुण, वर्गीकरण, मानक परीक्षण, सामग्रियों का उपयोग और निर्माण/उत्खनन, जैसे बिल्डिंग स्टोन्स, सिलिकेट आधारित सामग्री, सीमेंट (पोर्टलैंड), एस्बेस्टस उत्पाद, टिम्बर और लकड़ी आधारित उत्पाद, लैमिनेट्स, बिटुमिनस सामग्री, पेंट, वार्निश।
एस्टीमेशन, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन: अनुमान (estimate), तकनीकी शब्दों की शब्दावली, दरों का विश्लेषण, माप के तरीके और इकाई। काम की मदें – मिट्टी का काम, ईंट का काम (मॉड्यूलर और पारंपरिक ईंटें), RCC का काम, शटरिंग, लकड़ी का काम, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, ईंट की इमारत, पानी की टंकी, सेप्टिक टैंक, बार बेंडिंग शेड्यूल, सेंटर लाइन मेथड, मिड-सेक्शन फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिम्पसन का नियम। सेप्टिक टैंक, लचीले फुटपाथ, ट्यूबवेल, अलग और संयुक्त नींव (footings), स्टील ट्रस, पाइल्स और पाइल-कैप्स का लागत अनुमान। वैल्यूएशन – मूल्य और लागत, स्क्रैप मूल्य, निस्तारण मूल्य, आकलित मूल्य, सिंकिंग फंड, मूल्यह्रास और अप्रचलन, मूल्यांकन के तरीके।
सर्वेइंग: सर्वेइंग के सिद्धांत, दूरी का मापन, चेन सर्वेइंग, प्रिज्मीय कंपास का कार्य, कंपास ट्रैवर्सिंग, बियरिंग्स, स्थानीय आकर्षण, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, थियोडोलाइट का समायोजन। लेवलिंग, लेवलिंग में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा, कंटूरिंग, वक्रता और अपवर्तन सुधार, डम्पी लेवल का अस्थायी और स्थायी समायोजन, कंटूरिंग के तरीके, कंटूर मैप के उपयोग, टैकोमेट्रिक सर्वे, कर्व सेटिंग, मिट्टी के काम की गणना, उन्नत सर्वेइंग उपकरण।
सॉइल मैकेनिक्स: मिट्टी की उत्पत्ति, फेज डायग्राम, परिभाषाएं- रिक्ति अनुपात, सरंध्रता, संतृप्ति की डिग्री, जल सामग्री, मिट्टी के कणों का विशिष्ट गुरुत्व, इकाई भार, घनत्व सूचकांक और विभिन्न मापदंडों का अंतर्संबंध। कण आकार वितरण वक्र और उनके उपयोग, मिट्टी के सूचकांक गुण, एटरबर्ग सीमाएं, ISI मिट्टी वर्गीकरण और प्लास्टिसिटी चार्ट। मिट्टी की पारगम्यता, पारगम्यता का गुणांक, पारगम्यता के गुणांक का निर्धारण, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड एक्विफर्स, प्रभावी तनाव, क्विक सैंड, मिट्टी का संघनन, आदि।
हाइड्रोलिक्स: द्रव के गुण, हाइड्रोस्टैटिक्स, प्रवाह का मापन, बरनौली का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग, पाइपों के माध्यम से प्रवाह, खुली चैनलों में प्रवाह, वियर, फ्लूम, स्पिलवे, पंप और टरबाइन।
इरिगेशन इंजीनियरिंग: परिभाषा, आवश्यकता, लाभ, सिंचाई के दुष्प्रभाव, सिंचाई के प्रकार और तरीके। हाइड्रोलॉजी – वर्षा का मापन, रन-ऑफ गुणांक, रेन गेज, वर्षा से होने वाली हानियां – वाष्पीकरण, अंतःस्यंदन, आदि। फसलों की पानी की आवश्यकता, ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड, खरीफ और रबी फसलें, कमांड एरिया, टाइम फैक्टर, क्रॉप रेशियो, ओवरलैप अलाउंस, सिंचाई क्षमताएं। विभिन्न प्रकार की नहरें, नहर सिंचाई के प्रकार, नहरों में पानी की हानि। नहर लाइनिंग – प्रकार और लाभ। उथले और गहरे कुएं, एक कुएं से उपज। वियर और बैराज, वियर की विफलता और पारगम्य नींव, आदि।
ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग: हाईवे इंजीनियरिंग – क्रॉस-सेक्शनल तत्व, ज्यामितीय डिजाइन, फुटपाथ के प्रकार, फुटपाथ सामग्री – एग्रीगेट्स और बिटुमेन, विभिन्न परीक्षण। लचीले और कठोर फुटपाथों का डिजाइन – वाटर बाउंड मैकेडम (WBM) और वेट मिक्स मैकेडम (WMM), ग्रेवल रोड, बिटुमिनस निर्माण, कठोर फुटपाथ के जोड़, फुटपाथ का रखरखाव, हाईवे ड्रेनेज, रेलवे इंजीनियरिंग, आदि।
एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग: पानी की गुणवत्ता, जल आपूर्ति के स्रोत, पानी का शुद्धिकरण, पानी का वितरण, स्वच्छता की आवश्यकता, सीवरेज सिस्टम, गोलाकार सीवर, अंडाकार सीवर, सीवर सहायक उपकरण, सीवेज उपचार। सतही जल निकासी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन – प्रकार, प्रभाव, इंजीनियर्ड प्रबंधन प्रणाली। वायु प्रदूषण – प्रदूषक, कारण, प्रभाव, नियंत्रण। ध्वनि प्रदूषण – कारण, स्वास्थ्य पर प्रभाव, नियंत्रण।
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग: संरचनाओं का सिद्धांत: प्रत्यास्थता स्थिरांक, बीम के प्रकार – निर्धारित और अनिश्चित, सामान्य रूप से समर्थित (simply supported), कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग बीम के बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम। आयताकार और वृत्ताकार सेक्शन के लिए क्षेत्रफल का आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, टी, चैनल और कंपाउंड सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट और शियर स्ट्रेस, चिमनियां, बांध और रिटेनिंग वॉल, उत्केंद्रित भार, सामान्य रूप से समर्थित और कैंटिलीवर बीम का ढलान विक्षेपण, महत्वपूर्ण भार और कॉलम, वृत्ताकार सेक्शन का मरोड़।
कंक्रीट टेक्नोलॉजी: कंक्रीट के गुण, लाभ और उपयोग, सीमेंट एग्रीगेट्स, पानी की गुणवत्ता का महत्व, जल-सीमेंट अनुपात, कार्यशीलता (workability), मिक्स डिजाइन, भंडारण, बैचिंग, मिश्रण, स्थापन, संघनन, फिनिशिंग और कंक्रीट की क्योरिंग। कंक्रीट का गुणवत्ता नियंत्रण, गर्म और ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग, कंक्रीट संरचना की मरम्मत और रखरखाव।
RCC डिजाइन: RCC बीम- फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगली रीइन्फोर्स्ड और डबल रीइन्फोर्स्ड बीम का डिजाइन, कैंटिलीवर बीम, टी-बीम, लिंटेल। वन-वे और टू-वे स्लैब, आइसोलेटेड फुटिंग्स। रीइन्फोर्स्ड ब्रिक वर्क, कॉलम, सीढ़ियां, रिटेनिंग वॉल, पानी की टंकियां। (RCC डिजाइन के प्रश्न लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस दोनों मेथड पर आधारित हो सकते हैं)।
स्टील डिजाइन: स्टील कॉलम, बीम, रूफ ट्रस, प्लेट गर्डर का स्टील डिजाइन और निर्माण।
Check: DDA JE Syllabus 2025 PDF
