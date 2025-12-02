DRDO Recruitment 2025: टेक्निशियन A के 764 पदों के लिए 9 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन करें

DRDO Recruitment 2025: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर DRDO CEPTAM 11 भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। DRDO ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B और टेक्निशियन A जैसे पदों पर 764 वैकेंसी के लिए योग्य Candidates की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। शॉर्ट नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 9 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे।

DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: शॉर्ट नोटिस

DRDO CEPTAM 11 भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें हर पद के लिए वैकेंसी की संख्या दी गई है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B के लिए 561 और टेक्निशियन A के लिए 203 वैकेंसी निकाली जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 9 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे। Candidates का चयन टियर-I कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद, जिस पद के लिए आवेदन किया गया है, उसके अनुसार टियर-II स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा।