DRDO Recruitment 2025: टेक्निशियन A के 764 पदों के लिए 9 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन करें

By Priyanka Pal
Dec 2, 2025, 17:44 IST

DRDO Recruitment 2025: शॉर्ट नोटिस 764 पदों के लिए जारी किया गया है, जिसमें 561 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B और 203 टेक्निशियन A के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 दिसंबर, 2025 को drdo.gov.in पर शुरू होगी। चयन टियर-I CBT और टियर-II स्किल/ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

DRDO Recruitment 2025
DRDO Recruitment 2025

DRDO Recruitment 2025: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर DRDO CEPTAM 11 भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। DRDO ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B और टेक्निशियन A जैसे पदों पर 764 वैकेंसी के लिए योग्य Candidates की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। शॉर्ट नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 9 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे।

DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: शॉर्ट नोटिस

DRDO CEPTAM 11 भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें हर पद के लिए वैकेंसी की संख्या दी गई है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B के लिए 561 और टेक्निशियन A के लिए 203 वैकेंसी निकाली जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 9 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे। Candidates का चयन टियर-I कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद, जिस पद के लिए आवेदन किया गया है, उसके अनुसार टियर-II स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा।

DRDO CEPTAM 11 Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

DRDO CEPTAM 11 भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है। वे Candidates ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पद के अनुसार जरूरी शिक्षा पूरी कर ली है और जिनकी उम्र 18 से 28 साल के बीच है। DRDO CEPTAM 11 भर्ती 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

संगठन

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)

भर्ती निकाय

वरिष्ठ तकनीकी सहायक बी 

तकनीशियन ए

अपेक्षित अधिसूचना विंडो

9 दिसंबर, 2025

आवेदन का तरीका

drdo.gov.in पर ऑनलाइन

चयन प्रक्रिया

टियर-I सीबीटी (स्क्रीनिंग), 

टियर-II सीबीटी/प्रैक्टिकल/कौशल परीक्षा (पद-विशिष्ट)

आधिकारिक पोर्टल

drdo.gov.in

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

