DU SOL एडमिट कार्ड 2025 Link: 2nd, 3rd ईयर और Ex-स्टूडेंट्स के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करें

DU SOL Admit Card 2025 OUT: दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग (SOL DU) ने 9 दिसंबर को 2nd, 3rd ईयर और Ex-Students के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।स्टूडेंट्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट-sol.du.ac.in पर जाकर SOL Roll No और Barcode दर्ज करके DU SOL हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

DU SOL Admit Card 2025 OUT
DU SOL Admit Card 2025 OUT

DU SOL Admit Card 2025 OUT: दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग (DU SOL) ने अपनी आधिकारिक पोर्टल पर DU SOL एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड 2nd ईयर, 3rd ईयर और Ex-स्टूडेंट्स के लिए जारी किए गए है। 1st ईयर का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपने SOL Roll Number और Barcode का उपयोग  करके आधिकारिक वेबसाइट sol.du.ac.in पर लॉग इन करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए DU SOL हॉल टिकट Dec 2025 होना अनिवार्य है। 

DU SOL Admit Card 2024 Download Link

स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली (DU SOL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर DU SOL Admit Card 2025 लिंक एक्टिव कर दिया है। 2nd, 3rd ईयर और Ex-स्टूडेंट्स अब अपना एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए लॉगिन विंडो का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है।

DU SOL Admit Card Link

यहां क्लिक करें

कैसे डाउनलोड करें DU SOL एडमिट कार्ड 2025?

छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना डीयू एसओएल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले आप DU SOL की आधिकारिक वेबसाइट www.sol.du.ac.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर  Student Admit Card सेक्शन में जाएं।

  3. वहां Admit Card for 2nd Year, 3rd Year, and Ex-Students लिंक पर क्लिक करें।

  4. फिर आपके सामने एक लॉगिन विंडो ओपन होगी।

  5. छात्र अपना SOL Roll Number व Barcode दर्ज करें और Show पर क्लिक करें।

  6. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा और इसे  डाउनलोड और प्रिंट करें।

