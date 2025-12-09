DU SOL एडमिट कार्ड 2025 Link: 2nd, 3rd ईयर और Ex-स्टूडेंट्स के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करें

DU SOL Admit Card 2025 OUT: दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग (DU SOL) ने अपनी आधिकारिक पोर्टल पर DU SOL एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड 2nd ईयर, 3rd ईयर और Ex-स्टूडेंट्स के लिए जारी किए गए है। 1st ईयर का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपने SOL Roll Number और Barcode का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट sol.du.ac.in पर लॉग इन करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए DU SOL हॉल टिकट Dec 2025 होना अनिवार्य है।

स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली (DU SOL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर DU SOL Admit Card 2025 लिंक एक्टिव कर दिया है। 2nd, 3rd ईयर और Ex-स्टूडेंट्स अब अपना एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड तक पहुंचने के लिए लॉगिन विंडो का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है।