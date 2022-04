ECIL GET Bharti 2022: ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें @ecil.co.in

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम (ECIL) ने GATE 2022 स्कोर के आधार पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (GET) के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

ECIL GET Bharti 2022: भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम (ECIL) ने GATE 2022 स्कोर के आधार पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (GET) के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऑनलाइन आवेदन लिंक 23 अप्रैल 2022 से ecil.co.in पर एक्टिव हो गया है. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई 2022 है. ECIL GET के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक भी नीचे दिया गया है.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 23 अप्रैल 2022

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 14 मई 2022

साक्षात्कार तिथि - घोषित की जानी है.

ECIL रिक्ति विवरण:

डिसिप्लिन रिक्तियां ECE 21 मेकेनिकल 10 CSE 9 कुल 40

ECIL पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

ईसीई, मैकेनिकल और सीएसई डिसिप्लिन में एआईसीटीई या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.ई./बी.टेक.

उम्मीदवारों को डिग्री में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त करने चाहिए.

आयु सीमा:

25 वर्ष

ECIL 2022 चयन प्रक्रिया:

दो चरणों की चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी. पहले चरण में गेट 2022 स्कोर और दूसरे चरण में पर्सनल इंटरव्यू शामिल होगा. जिसमें प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम रूप से नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों ECIL जीईटी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार ECIL की वेबसाइट पर 23 अप्रैल से 14 मई 2022 तक दोपहर 2 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क:

जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी- रु. 500/-

ECIL जीईटी अधिसूचना 23 अप्रैल 2022 को रोजगार समाचार पत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है.