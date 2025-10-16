EMRS Vacancy 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के अनुसार वैकेंसी का विवरण,यहां देखें

EMRS Vacancy 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने EMRS में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की 7267 वैकेंसी भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे हैं।

आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर, 2025 (रात 23:50 बजे तक) या उससे पहले है। इस पद के लिए आवेदन करते समय, Candidates को संबंधित पद के लिए योग्यता की शर्तों को पूरा करना होगा। EMRS वैकेंसी 2025 और अन्य जानकारी के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

EMRS वैकेंसी 2025

NESTS, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और लैब अटेंडेंट के पदों पर कई वैकेंसी भरने के लिए ESSE 2025 का आयोजन कर रहा है। इच्छुक और योग्य Candidates को सभी बातें समझने के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आखिरी तारीख से पहले आवेदन करना होगा। EMRS वैकेंसी 2025 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं: