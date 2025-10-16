SSC CGL Answer Key 2025
Focus
Quick Links

EMRS Vacancy 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के अनुसार वैकेंसी का विवरण,यहां देखें

By Priyanka Pal
Oct 16, 2025, 16:24 IST

EMRS Vacancy 2025: NESTS ने EMRS में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए कुल 7267 वैकेंसी निकाली हैं। इस पेज पर पद और कैटेगरी के अनुसार EMRS वैकेंसी 2025 की संख्या देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
EMRS Vacancy 2025
EMRS Vacancy 2025

EMRS Vacancy 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने EMRS में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की 7267 वैकेंसी भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे हैं। 

आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर, 2025 (रात 23:50 बजे तक) या उससे पहले है। इस पद के लिए आवेदन करते समय, Candidates को संबंधित पद के लिए योग्यता की शर्तों को पूरा करना होगा। EMRS वैकेंसी 2025 और अन्य जानकारी के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

EMRS वैकेंसी 2025

NESTS, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और लैब अटेंडेंट के पदों पर कई वैकेंसी भरने के लिए ESSE 2025 का आयोजन कर रहा है। इच्छुक और योग्य Candidates को सभी बातें समझने के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आखिरी तारीख से पहले आवेदन करना होगा। EMRS वैकेंसी 2025 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

परीक्षा संचालन निकाय

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS)

पोस्ट नाम

प्रधानाचार्य, स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, छात्रावास वार्डन (पुरुष और महिला), महिला स्टाफ नर्स, लेखाकार, जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए) और लैब अटेंडेंट।

परीक्षा का नाम

ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा (ईएसएसई) 2025

रिक्ति

7267

चयन प्रक्रिया

टियर 1 और टियर 2

वेतन स्तर

स्तर 1 से स्तर 12 तक

EMRS Vacancy 2025: पदों के अनुसार

EMRS भर्ती 2025 के जरिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए कुल 7267 वैकेंसी निकाली गई हैं। यहां Candidates की जानकारी के लिए पदों के अनुसार EMRS वैकेंसी 2025 का विवरण दिया गया है:

प्रधानाचार्य

225

पीजीटी

1460

टीजीटी

3962

महिला स्टाफ नर्स

550

छात्रावास वार्डन

635

लेखाकार

61

जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए)

228

लैब अटेंडेंट

146

कुल

7267

EMRS Vacancy 2025: कैटेगरी के अनुसार

NESTS ने कई पदों के लिए EMRS वैकेंसी निकाली हैं। इनमें प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, हॉस्टल वार्डन (पुरुष और महिला), फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और लैब अटेंडेंट शामिल हैं। EMRS भर्ती 2025 के लिए पद और कैटेगरी के अनुसार संभावित वैकेंसी का विवरण देखें।

EMRS Vacancy 2025: प्रिंसिपल के लिए पदों की संख्या 

प्रिंसिपल पदों के लिए कुल 225 रिक्तियां जारी की गई हैं। नीचे सभी श्रेणियों के लिए प्रिंसिपल (ग्रुप-ए) के लिए ईएमआरएस रिक्तियां 2025 देखें।

वर्ग

उर

ओबीसी (एनसीएल)

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

कुल

छठी

नमस्ते

एलडी

अन्य

सीटें

116

60

33

16

225

3

2

2

2

EMRS Vacancy 2025: पीजीटी टीचर के लिए रिक्त पदों की संख्या 

पीजीटी पदों के लिए कुल 1460 रिक्तियां घोषित की गई हैं। स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) के लिए श्रेणीवार ईएमआरएस रिक्तियां 2025 नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.

विषय

कुल

उर

ईडब्ल्यूएस

ओबीसी (एनसीएल)

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

छठी

नमस्ते

एलडी

अन्य

1

अंग्रेज़ी

112

47

11

30

16

8

2

1

1

1

2

हिंदी

81

34

8

21

12

6

1

1

1

1

3

गणित

134

55

13

36

20

10

2

2

1

1

4

रसायन विज्ञान

169

71

16

45

25

12

1

1

2

2

5

भौतिक विज्ञान

198

83

19

53

29

14

2

2

2

2

6

जीवविज्ञान

99

43

9

26

14

7

1

1

1

0

7

इतिहास

140

58

14

37

21

10

2

2

1

1

8

भूगोल

98

42

9

26

14

7

1

1

1

1

9

व्यापार

120

49

12

32

18

9

1

1

2

1

10

अर्थशास्त्र

155

65

15

41

23

11

2

1

1

2

11

कंप्यूटर विज्ञान

154

64

15

41

23

11

1

2

2

1

कुल

 

1460

611

141

388

215

105

15

15

15

14

Check:

MP SET Exam Registration 2025

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News