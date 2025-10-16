EMRS Vacancy 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के अनुसार वैकेंसी का विवरण,यहां देखें

EMRS Vacancy 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने EMRS में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की 7267 वैकेंसी भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे हैं।
आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर, 2025 (रात 23:50 बजे तक) या उससे पहले है। इस पद के लिए आवेदन करते समय, Candidates को संबंधित पद के लिए योग्यता की शर्तों को पूरा करना होगा। EMRS वैकेंसी 2025 और अन्य जानकारी के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।
EMRS वैकेंसी 2025
NESTS, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और लैब अटेंडेंट के पदों पर कई वैकेंसी भरने के लिए ESSE 2025 का आयोजन कर रहा है। इच्छुक और योग्य Candidates को सभी बातें समझने के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आखिरी तारीख से पहले आवेदन करना होगा। EMRS वैकेंसी 2025 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS)
|
पोस्ट नाम
|
प्रधानाचार्य, स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, छात्रावास वार्डन (पुरुष और महिला), महिला स्टाफ नर्स, लेखाकार, जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए) और लैब अटेंडेंट।
|
परीक्षा का नाम
|
ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा (ईएसएसई) 2025
|
रिक्ति
|
7267
|
चयन प्रक्रिया
|
टियर 1 और टियर 2
|
वेतन स्तर
|
स्तर 1 से स्तर 12 तक
EMRS Vacancy 2025: पदों के अनुसार
EMRS भर्ती 2025 के जरिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए कुल 7267 वैकेंसी निकाली गई हैं। यहां Candidates की जानकारी के लिए पदों के अनुसार EMRS वैकेंसी 2025 का विवरण दिया गया है:
|
प्रधानाचार्य
|
225
|
पीजीटी
|
1460
|
टीजीटी
|
3962
|
महिला स्टाफ नर्स
|
550
|
छात्रावास वार्डन
|
635
|
लेखाकार
|
61
|
जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए)
|
228
|
लैब अटेंडेंट
|
146
|
कुल
|
7267
EMRS Vacancy 2025: कैटेगरी के अनुसार
NESTS ने कई पदों के लिए EMRS वैकेंसी निकाली हैं। इनमें प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, हॉस्टल वार्डन (पुरुष और महिला), फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) और लैब अटेंडेंट शामिल हैं। EMRS भर्ती 2025 के लिए पद और कैटेगरी के अनुसार संभावित वैकेंसी का विवरण देखें।
EMRS Vacancy 2025: प्रिंसिपल के लिए पदों की संख्या
प्रिंसिपल पदों के लिए कुल 225 रिक्तियां जारी की गई हैं। नीचे सभी श्रेणियों के लिए प्रिंसिपल (ग्रुप-ए) के लिए ईएमआरएस रिक्तियां 2025 देखें।
|
वर्ग
|
उर
|
ओबीसी (एनसीएल)
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
कुल
|
छठी
|
नमस्ते
|
एलडी
|
अन्य
|
सीटें
|
116
|
60
|
33
|
16
|
225
|
3
|
2
|
2
|
2
EMRS Vacancy 2025: पीजीटी टीचर के लिए रिक्त पदों की संख्या
पीजीटी पदों के लिए कुल 1460 रिक्तियां घोषित की गई हैं। स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) के लिए श्रेणीवार ईएमआरएस रिक्तियां 2025 नीचे दी गई हैं:
|
क्र. सं.
|
विषय
|
कुल
|
उर
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओबीसी (एनसीएल)
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
छठी
|
नमस्ते
|
एलडी
|
अन्य
|
1
|
अंग्रेज़ी
|
112
|
47
|
11
|
30
|
16
|
8
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
हिंदी
|
81
|
34
|
8
|
21
|
12
|
6
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
गणित
|
134
|
55
|
13
|
36
|
20
|
10
|
2
|
2
|
1
|
1
|
4
|
रसायन विज्ञान
|
169
|
71
|
16
|
45
|
25
|
12
|
1
|
1
|
2
|
2
|
5
|
भौतिक विज्ञान
|
198
|
83
|
19
|
53
|
29
|
14
|
2
|
2
|
2
|
2
|
6
|
जीवविज्ञान
|
99
|
43
|
9
|
26
|
14
|
7
|
1
|
1
|
1
|
0
|
7
|
इतिहास
|
140
|
58
|
14
|
37
|
21
|
10
|
2
|
2
|
1
|
1
|
8
|
भूगोल
|
98
|
42
|
9
|
26
|
14
|
7
|
1
|
1
|
1
|
1
|
9
|
व्यापार
|
120
|
49
|
12
|
32
|
18
|
9
|
1
|
1
|
2
|
1
|
10
|
अर्थशास्त्र
|
155
|
65
|
15
|
41
|
23
|
11
|
2
|
1
|
1
|
2
|
11
|
कंप्यूटर विज्ञान
|
154
|
64
|
15
|
41
|
23
|
11
|
1
|
2
|
2
|
1
|
कुल
|
|
1460
|
611
|
141
|
388
|
215
|
105
|
15
|
15
|
15
|
14
