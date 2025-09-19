HP TET 2025 November Session: हिमाचल टीईटी नवंबर सत्र का एप्लीकेशन फॉर्म जारी, यहां hpbose.org 30 सितंबर तक करें आवेदन

HP TET 2025 November Session Application Form: HPBOSE ने 08 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HPTET) के आयोजन के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 को शुरू हुई और बिना किसी लेट फीस के 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। Candidates, Registration की तारीख खत्म होने के बाद 01 से 03 अक्टूबर 2025 तक लेट फीस के साथ भी आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा, 04 से 06 अक्टूबर 2025 तक एप्लीकेशन में कुछ जानकारी को बदलने के लिए करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी। HP TET परीक्षा 10 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है: TGT ARTS, MEDICAL, NON-MEDICAL, हिंदी, संस्कृत, JBT, पंजाबी, उर्दू, स्पेशल एजुकेटर (प्री-प्राइमरी से कक्षा V के लिए), और स्पेशल एजुकेटर (कक्षा VI से कक्षा XII के लिए)। Candidates इस लेख में HP TET की योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका आदि देख सकते हैं।
HP TET एप्लीकेशन फॉर्म 2025 का विवरण
HP TET परीक्षा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा नवंबर 2025 के महीने में होने वाली है। जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
|
परीक्षा का नाम
|
हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचपी टीईटी) 2025 नवंबर सत्र
|
संचालन प्राधिकरण
|
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE)
|
आवेदन मोड
|
ऑनलाइन
|
परीक्षा मोड
|
ऑफ़लाइन लिखित परीक्षा
|
आवेदन प्रारंभ तिथि
|
10 सितंबर 2025
|
अंतिम तिथि (बिना विलंब शुल्क के)
|
30 सितंबर 2025
|
अंतिम तिथि (विलंब शुल्क सहित)
|
01-03 अक्टूबर 2025; विलंब शुल्क 600 रुपये
|
सुधार विंडो
|
04-06 अक्टूबर 2025
|
परीक्षा तिथियां
|
2, 5, 8, 9 और 16 नवंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
hpbose.org
HP TET 2025 ऑनलाइन आवेदन का लिंक
जो Candidates HP TET परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य हैं, वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
|
एचपी टीईटी 2025 नवंबर सत्र
HP TET 2025 November Session: जरूरी तारीखें
Candidates को आखिरी समय की भागदौड़ से बचने और कोई भी डेडलाइन न चूकने के लिए इन जरूरी तारीखों को याद रखना चाहिए:
|
आयोजन
|
तारीख
|
अधिसूचना जारी
|
9 या 10 सितंबर 2025
|
आवेदन प्रारंभ तिथि
|
10 सितंबर 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि (बिना विलंब शुल्क के)
|
30 सितंबर 2025
|
विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि
|
1-3 अक्टूबर 2025
|
आवेदन सुधार विंडो
|
परीक्षा तिथियां
|
2, 5, 8, 9 और 16 नवंबर 2025
|
एडमिट कार्ड जारी
