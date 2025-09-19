HP TET 2025 November Session: हिमाचल टीईटी नवंबर सत्र का एप्लीकेशन फॉर्म जारी, यहां hpbose.org 30 सितंबर तक करें आवेदन

HP TET 2025 November Session Application Form: HPBOSE ने 08 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HPTET) के आयोजन के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 को शुरू हुई और बिना किसी लेट फीस के 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। Candidates, Registration की तारीख खत्म होने के बाद 01 से 03 अक्टूबर 2025 तक लेट फीस के साथ भी आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, 04 से 06 अक्टूबर 2025 तक एप्लीकेशन में कुछ जानकारी को बदलने के लिए करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी। HP TET परीक्षा 10 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है: TGT ARTS, MEDICAL, NON-MEDICAL, हिंदी, संस्कृत, JBT, पंजाबी, उर्दू, स्पेशल एजुकेटर (प्री-प्राइमरी से कक्षा V के लिए), और स्पेशल एजुकेटर (कक्षा VI से कक्षा XII के लिए)। Candidates इस लेख में HP TET की योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका आदि देख सकते हैं।