HP TET 2025 November Session: हिमाचल टीईटी नवंबर सत्र का एप्लीकेशन फॉर्म जारी, यहां hpbose.org 30 सितंबर तक करें आवेदन

By Priyanka Pal
Sep 19, 2025, 19:11 IST

HP TET 2025 नवंबर सत्र का एप्लीकेशन फॉर्म: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने 10 सितंबर 2025 को HP TET नवंबर 2025 सत्र के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। योग्य Candidates hpbose.org पर HP TET 2025 नवंबर सत्र का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक पाएं।

HP TET 2025 November Session
HP TET 2025 November Session

HP TET 2025 November Session Application Form: HPBOSE ने 08 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HPTET) के आयोजन के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 को शुरू हुई और बिना किसी लेट फीस के 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। Candidates, Registration की तारीख खत्म होने के बाद 01 से 03 अक्टूबर 2025 तक लेट फीस के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। 

इसके अलावा, 04 से 06 अक्टूबर 2025 तक एप्लीकेशन में कुछ जानकारी को बदलने के लिए करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी। HP TET परीक्षा 10 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है: TGT ARTS, MEDICAL, NON-MEDICAL, हिंदी, संस्कृत, JBT, पंजाबी, उर्दू, स्पेशल एजुकेटर (प्री-प्राइमरी से कक्षा V के लिए), और स्पेशल एजुकेटर (कक्षा VI से कक्षा XII के लिए)। Candidates इस लेख में HP TET की योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका आदि देख सकते हैं।

HP TET एप्लीकेशन फॉर्म 2025 का विवरण

HP TET परीक्षा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा नवंबर 2025 के महीने में होने वाली है। जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा का नाम

हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचपी टीईटी) 2025 नवंबर सत्र

संचालन प्राधिकरण

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE)

आवेदन मोड

ऑनलाइन

परीक्षा मोड

ऑफ़लाइन लिखित परीक्षा

आवेदन प्रारंभ तिथि

10 सितंबर 2025

अंतिम तिथि (बिना विलंब शुल्क के)

30 सितंबर 2025

अंतिम तिथि (विलंब शुल्क सहित)

01-03 अक्टूबर 2025; विलंब शुल्क 600 रुपये

सुधार विंडो

04-06 अक्टूबर 2025

परीक्षा तिथियां

2, 5, 8, 9 और 16 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

hpbose.org

HP TET 2025 ऑनलाइन आवेदन का लिंक

जो Candidates HP TET परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य हैं, वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

एचपी टीईटी 2025 नवंबर सत्र

यहां आवेदन करें

HP TET 2025 November Session: जरूरी तारीखें

Candidates को आखिरी समय की भागदौड़ से बचने और कोई भी डेडलाइन न चूकने के लिए इन जरूरी तारीखों को याद रखना चाहिए: 

आयोजन

तारीख

अधिसूचना जारी

9 या 10 सितंबर 2025

आवेदन प्रारंभ तिथि

10 सितंबर 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि (बिना विलंब शुल्क के)

30 सितंबर 2025

विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि

1-3 अक्टूबर 2025

आवेदन सुधार विंडो

4-6 अक्टूबर 2025 

परीक्षा तिथियां

2, 5, 8, 9 और 16 नवंबर 2025

एडमिट कार्ड जारी

प्रत्येक परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले 

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

