HPSC ADA Answer Key 2023: एचपीएससी एडीए परीक्षा की उत्तर कुंजी यहां चेक करें

HPSC ADA Answer Key 2023: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने राज्य भर में अपनी प्रारंभिक परीक्षा 30 जुलाई, 2023 को पूरी कर ली है। आयोग अभियोजन विभाग, हरियाणा में सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) के पद पर भर्ती करने के लिए तैयार है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 14/2023 के तहत इन पदों के लिए राज्य भर में भर्ती अभियान शुरू किया था।

गौरतलब है कि, भर्ती अभियान के तहत आयोग द्वारा सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) के कुल 112 पद भरे जाने हैं।

वे सभी छात्र जो एचपीएससी एडीए परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट – hpsc.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

उम्मीद है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) के लिए आधिकारिक उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करने के बाद एचपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से एचपीएससी एडीए प्रीलिम्स उत्तर कुंजी 2023 डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download HPSC ADA Answer Key?

एचपीएससी एडीए प्रारंभिक प्रश्न पत्र 2023 उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के चरण

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की आधिकारिक वेबसाइट यानी- hpsc.gov.in पर जाएं।

मुख पृष्ठ पर नया क्या है अनुभाग पर जाएँ।

होम पेज पर 'सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) प्रारंभिक परीक्षा 2023' दिखाने वाले लिंक पर क्लिक करें।

आपको आवश्यक उत्तर कुंजी की पीडीएफ एक नई विंडो में मिल जाएगी।

भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें और सहेजें।

How to raise objections to the HPSC ADA Response Sheet?