HTET Result 2025: bseh.org.in पर हरियाणा टीईटी रिजल्ट जल्द, ऐसे डाउनलोड करें एचटेट स्कोरकार्ड PDF

Sep 3, 2025, 16:17 IST
Sep 3, 2025, 16:17 IST

Haryana TET Result 2025: हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET 2025) का रिजल्ट जारी होने वाला है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड पीडीएफ आसानी से आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

Haryana TET Result 2025
Haryana TET Result 2025

HTET Result 2025: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET 2025) का रिजल्ट जल्द ही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) द्वारा जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट के साथ ही वे अपना स्कोरकार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर पाएंगे।

HTET Result 2025- हरियाणा टीईटी परिणाम हाइलाइट्स

HTET रिजल्ट 2025 जल्द घोषित होगा। रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। साथ ही, HTET कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसमें पास होने वाले उम्मीदवारों के नाम होंगे। रिजल्ट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

परीक्षा आयोजित करने वाला संस्थान

बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा (BSEH)

परीक्षा का नाम

हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET)

परीक्षा स्तर

राज्य स्तर (State Level)

पदों के नाम

लेवल 1 – PRT/JBT (प्राइमरी टीचर) लेवल 2 – TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) लेवल 3 – PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर)

HTET रिजल्ट तिथि

सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह तक

परीक्षा तिथि

30 और 31 जुलाई 2025

आधिकारिक वेबसाइट

bseh.org.in

HTET 2025 PRT, TGT, PGT लेवल का रिजल्ट कब आएगा?

HTET 2025 परीक्षा PRT (प्राइमरी टीचर), TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) और PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) लेवल के लिए आयोजित की गई थी। तीनों लेवल का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET 2025) का रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है। परिणाम सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। 

परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर चेक कर सकेंगे। HTET 2025 की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया 26 अगस्त तक पूरी कर ली गई है। अब उम्मीदवारों को केवल रिजल्ट का इंतजार है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी स्कोरकार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे।

Haryana TET Result 2025: एचटेट रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को देखकर आप अपना एचटेट स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर HTET Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  3. अब नया पेज खुलने पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

  4. लॉगिन करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा।

  5. स्कोरकार्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी सुरक्षित रख लें।

HTET Result 2025: Scorecard पर उल्लिखित विवरण क्या है?

HTET रिजल्ट 2025 का स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। इनमें से कुछ डिटेल्स इस प्रकार होंगी:

  1. उम्मीदवार का नाम (Candidate’s Name)

  2. रोल नंबर (Roll Number)

  3. एप्लीकेशन नंबर (Application Number)

  4. फोटो और सिग्नेचर (Photograph & Signature)

  5. परीक्षा लेवल (PRT, TGT या PGT)

  6. विषय का नाम (Subject Name – खासकर TGT/PGT के लिए)

  7. कुल अंक (Total Marks Obtained)

  8. अधिकतम अंक (Maximum Marks)

  9. कट-ऑफ मार्क्स (Qualifying Marks)

  10. पात्रता स्थिति (Qualified/Not Qualified)

  11. रिजल्ट जारी करने की तिथि (Result Declaration Date)

  12. बोर्ड की मुहर/सील (Official Seal of BSEH)

