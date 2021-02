IBPS एग्जाम कैलेंडर 2021 जारी: IBPS RRB PO/क्लर्क सहित अन्य परीक्षाओं की तिथि यहाँ देखे

IBPS एग्जाम कैलेंडर 2021: बैंकिंग कार्मिक संस्थान (IBPS ) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 2021, IBPS RRB पीओ परीक्षा 2021, IBPS क्लर्क परीक्षा 2021, IBPS पीओ परीक्षा 2021 और IBPS एसओ परीक्षा 2021 सहित विभिन्न भर्ती परीक्षा के लिए IBPS Calender 2021-22 ibps.in पर जारी कर दिया है. उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका के माध्यम से परीक्षा तिथियों की जांच कर सकते हैं:

IBPS परीक्षा का नाम IBPS प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि IBPS मुख्य परीक्षा तिथि IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 2021 01 अगस्त 2021 07 अगस्त 2021 08 अगस्त 2021 14 अगस्त 2021 21 अगस्त 2021 03 अक्टूबर 2021 IBPS RRB PO परीक्षा 2021 01 अगस्त 2021 07 अगस्त 2021 08 अगस्त 2021 14 अगस्त 2021 21 अगस्त 2021 25 सितंबर 2021 IBPS RRB ऑफिसर स्केलe 1 and 2 प्रीलिम्स परीक्षा 2021 25 सितंबर 2021 Not applicable IBPS क्लर्क परीक्षा 2021 28 अगस्त 2021 29 अगस्त 2021 04 सितंबर 2021 05 सितंबर 2021 31 अक्टूबर 2021 IBPS PO परीक्षा 2021 09 अक्टूबर 2021 10 अक्टूबर 2021 16 अक्टूबर 2021 17 अक्टूबर 2021 27 नवंबर2021 IBPS SO Exam 2021 18 दिसंबर 2021 26 दिसंबर 2021 30 जनवरी 2020

IBPS RRB अधिसूचना 2021:

हर साल, IBPS क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समूह “A” -ऑफिशर्स (स्केल- I), ग्रुप “B” -ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपरपज) और ऑफिसर स्केल 1 और 2 के पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है. इस साल IBPS RRB अधिसूचना जून 2021 के महीने में जारी होने की उम्मीद है. जो उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें IBPS RRB क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2021, IBPS RRB पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 और आईबीआर RRB अधिकारी स्केल 2 और 3 परीक्षा 2021 के लिए बुलाया जाएगा. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें IBPS RRB क्लर्क मेन्स परीक्षा 2021 और IBPS RRB PO मुख्य परीक्षा 2021 के लिए बुलाया जाएगा.

IBPS क्लर्क अधिसूचना 2021:

इस साल, बैंक IBPS क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 28 अगस्त 2021 से आयोजित कर रहा है. इसलिए, हम जुलाई 2021 के महीने में IBPS क्लर्क भर्ती अधिसूचना जारी किये जाने की उम्मीद कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की है, उन्हें IBPS क्लर्क मेन्स परीक्षा 2021 के लिए बुलाया जाएगा. पिछले साल , बैंक द्वारा कुल 2557 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था.

IBPS पीओ अधिसूचना 2021:

IBPS पीओ भर्ती अधिसूचना 2021 अगस्त के महीने में होने की उम्मीद है. IBPS PO 2021 का चयन IBPS PO प्रारंभिक परीक्षा 2021 के आधार पर किया जाएगा, इसके बाद IBPS PO Mains परीक्षा 2021 होगा.

IBPS SO अधिसूचना 2021

IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा जैसे कि I.T. अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, विधि अधिकारी, देश के विभिन्न बैंकों में मानव संसाधन / कार्मिक अधिकारी और मार्केटिंग ऑफिसर. IBPS SO 2021 के लिए चयन राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन परीक्षा (IBPS SO Prelims Exam और IBPS SO Prelims Mains 2021) के आधार पर किया जाएगा।

IBPS भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

पंजीकरण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से होगी और जहां भी लागू हो, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक ही पंजीकरण होगा।