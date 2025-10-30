IBPS SO Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस एसओ मेन्स एडमिट कार्ड ibps.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें कॉल लेटर PDF

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने उन उम्मीदवारों के लिए IBPS SO मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है, जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। IBPS SO मेन्स परीक्षा 9 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। यह एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसमें उम्मीदवारों की जानकारी के साथ-साथ परीक्षा केंद्र का विवरण भी होता है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर IBPS SO मेन्स एडमिट कार्ड 2025 के साथ एक वैध फोटो आईडी भी ले जाना होगा। योग्य उम्मीदवारों अपने registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। IBPS SO Mains Admit Card 2025 OUT IBPS ने 30 अक्टूबर, 2025 को ibps.in पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी किया। यह एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे हर Candidate को डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र पर ले जाना जरूरी है। मेन्स परीक्षा 9 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों अब अपने registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके ibps.in से IBPS SO मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रिपोर्टिंग समय, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का समय आदि की जानकारी होती है।

IBPS SO Mains Admit Card 2025 Link Active IBPS SO मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड 2025 अब ibps.in पर एक्टिव हो गया है। एडमिट कार्ड के आधार पर ही उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है। बिना एडमिट कार्ड के, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। IBPS SO मेन्स एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें। IBPS SO Mains Admit Card 2025 PDF Download Link IBPS SO मेन्स एडमिट कार्ड 2025 हाइलाइट्स IBPS SO मेन्स एडमिट कार्ड 9 नवंबर, 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए जारी किया जाता है। जिन उम्मीदवारों को IBPS SO प्रीलिम्स Result में सफल घोषित किया गया था, वे इसे ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। IBPS SO मेन्स एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें। जानकारी विवरण परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) पद स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) CRP SPL-XV कुल रिक्तियां 1007 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 30 अक्टूबर, 2025 परीक्षा की तारीख 9 नवंबर, 2025 परीक्षा का मोड Online चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स, मेन्स, इंटरव्यू आधिकारिक वेबसाइट ibps.in