Indian Bank SO Bharti 2022: 312 सीनियर मैनेजर एवं अन्य पदों की निकली भर्ती, 14 जून तक करें आवेदन

मैनेजर (IT) सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर -विंडो

मैनेजर (IT) सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर – लिनक्स

मैनेजर (IT) डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर – ओरेकल DB

सीनियर मैनेजर (IT) मिडिलवेयर एडमिनिस्ट्रेशन - वेबलॉजिक

सीनियर मैनेजर (IT) वर्चुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट एंड आर्कीटेक्ट

मैनेजर (IT) वर्चुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट

चीफ मैनेजर (IT) ESB एंड API मैनेजमेंट

सीनियर मैनेजर (IT) API डेवलपर

सीनियर मैनेजर (IT) एप्लीकेशन इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट

सीनियर मैनेजर (IT) यूजर एक्सपीरियंस(UX) डिज़ाइनर

सीनियर मैनेजर (IT) यूजर इंटरफ़ेस (UI) डेवलपर

मैनेजर (IT) - सॉफ्टवेयर डेवलपर

मैनेजर (IT) सॉफ्टवेयर डेवलपर - जावा टेक्नोलॉजी

सीनियर मैनेजर (IT) नेटवर्क रूटिंग एंड स्विचिंग स्पेशलिस्ट

सीनियर मैनेजर (IT) नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट

सीनियर मैनेजर (IT) IT सिक्योरिटी एक्सपर्ट - IT सिक्योरिटी इन्फ्रा एडमिनिस्ट्रेटर