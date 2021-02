IREL भर्ती 2021: ट्रेनी पदों की वेकेंसी के लिए irel.co.in पर करें आवेदन

IREL (इंडिया) लिमिटेड भर्ती अधिसूचना 2021: IREL (इंडिया) लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निशियन ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक उम्मीदवार 25 फरवरी 2021 तक या उससे पहले निर्धारित आवेदन प्रारूप में IREL अप्रेंटिस भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 25 फरवरी 2021

IREL अप्रेंटिस रिक्ति विवरण:

ट्रेड अप्रेंटिस

लैब-असिस्ट। (केमिकल प्लांट) - 04 पद

कार्यकारी-एचआर - 2 पद

ग्रेजुएट अप्रेंटिस

मैकेनिकल - 8 पद

रासायनिक - 2 पद

सिविल - 2 पद

इलेक्ट्रिकल - 4 पद

तकनीशियन अप्रेंटिस

मैकेनिकल - 4 पद

इलेक्ट्रिकल - 2 पद

सिविल - 3 पद

IREL अप्रेंटिस जॉब के लिए पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता:

लैब-असिस्टेंट (केमिकल प्लांट) - बी.एससी. (केमिस्ट्री) या एक्स- ITI लैब असिस्टेंट ((रासायनिक कारखाना)

एग्जीक्यूटिव-एचआर - एम.बी.ए., (एचआरएम) / एमए (आईआर और पीएम) या समकक्ष योग्यता>

मैकेनिकल - B.E / B.Tech (मैकेनिकल)

रासायनिक - B.E / B.Tech (केमिकल)

सिविल - B.E / B.Tech (सिविल)

इलेक्ट्रिकल - B.E / B.Tech ((इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स)

मैकेनिकल - मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

इलेक्ट्रिकल - इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा.

सिविल - सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन

ऑफिशियल वेबसाइट

IREL अप्रेंटिस भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन सभी सहायक दस्तावेजों के साथ उप महाप्रबंधक (HR & A), OSCOM, IREL (India) लिमिटेड, Matikhalo, गंजम, ओडिशा - 761045 के पते पर 25 फरवरी 2021 से पहले भेज सकते हैं.