JEE Main 2020 & NEET 2020 के पोस्टपोन होने की संभावना अभी भी बाकी? जानें ताज़ा अपडेट!

NEET 2020 & JEE Main 2020: COVID-19 महामारी के चलते NEET 2020 & JEE Main 2020 को पोस्टपोन कराने की मांग विद्यार्थी लगातार कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक से दीवाली के बाद इन परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन परीक्षाओं को करने की छूट सरकार को दे दी है परन्तु सरकार चाहे तो अभी भी इन परीक्षाओं की तारीखों को आगे बड़ा सकती है।

NTA JEE Main 2020 Admit Card jeemain.nta.nic.in पर जारी : अभी करें Download

Important Name Reactions (CBSE & IIT JEE Exams)

सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट:

सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट जिसके द्वारा उन्होंने जानकारी दी

When I said NEET exams postponement, I meant postponement of all similar Entrance Exams like JEE, etc ! https://t.co/oSEB9thJLA