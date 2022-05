KIIT को एसडीजी 'असमानताओं को कम करने' में विश्व स्तर पर 8वां स्थान हासिल

KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर को 28 अप्रैल 2022 को प्रकाशित प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में 'असमानताओं को कम करने' के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में दुनिया के विश्वविद्यालयों की सूची में 8वां स्थान हासिल हुआ है।

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अलावा, टाइम्स हायर एजुकेशन हर साल विभिन्न मानकों पर संस्थानों की कई अन्य रैंकिंग प्रकाशित करता है। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण 'इम्पैक्ट रैंकिंग' है, जो संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में उनके योगदान पर दुनिया भर के हजारों विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग चार व्यापक क्षेत्रों में स्थिरता के लिए उनकी प्रतिबद्धता का आकलन करती है। वे हैं - अनुसंधान, प्रबंधन, आउटरीच और शिक्षण।

इस वर्ष की रैंकिंग में, KIIT को एसडीजी के एक पैरामीटर - 'असमानताओं को कम करने' में इसके प्रभाव के लिए पूरी दुनिया में 8वां सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। 101-200 के प्रभावशाली रैंक के साथ अन्य एसडीजी जैसे - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा; शांति, न्याय और मजबूत संस्थान; और लक्ष्यों के लिए साझेदारी में KIIT को 201-300 की समग्र रैंकिंग हासिल हुई है, जिसमें 106 देशों के 1500 से अधिक विश्वविद्यालय सूचीबद्ध हैं। सूची में केवल कुछ ही भारतीय संस्थान शामिल हैं, और KIIT भारत के शीर्ष आठ विश्वविद्यालयों में से एक है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के साथ, KIIT अपनी स्थापना के बाद से सामाजिक विकास गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। “KIIT डीम्ड यूनिवर्सिटी के अकादमिक समुदाय का मानना है कि KIIT ने असमानताओं को कम करने के क्षेत्र में व्यापक काम किया है। नतीजतन, एसडीजी के इस पैरामीटर में इसे पूरी दुनिया में 8 वां स्थान मिला है।

इसकी खुशी व्यक्त करते हुए, डॉ अच्युत सामंत ने कहा, 'असमानताओं को कम करने' के पैरामीटर में दुनिया के सबसे प्रभावशाली विश्वविद्यालयों में KIIT की स्थिति इतने वर्षों में किए गए भारी काम को दर्शाती है। उन्होंने इसकी बधाई कुलपति, कुलाधिपति प्रो. सस्मिता सामंत, फैकल्टी, कर्मचारी सदस्यों और छात्र को दी।

KIIT, जो एक समुदाय आधारित विश्वविद्यालय के रूप में गर्व करता है, अपनी स्थापना के बाद से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, आदिवासी उत्थान, कला, संस्कृति और साहित्य आदि के माध्यम से गरीबी को कम करने जैसी सामाजिक प्राथमिकताओं में व्यापक योगदान दे रहा है। वास्तव में, KIIT सभी 17 एसडीजी के प्रति प्रतिबद्ध है और इसके शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रम सीधे अधिकांश लक्ष्यों को छूते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में KIIT का उच्च रैंक इसकी उच्च सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास की दिशा में प्रभावशाली योगदान को दर्शाता है।

Disclaimer: The information provided in this Notification is solely by KIIT University. Jagranjosh.com bears no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information. Individuals are therefore suggested to check the authenticity of the information.