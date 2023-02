KVS TGT Admit Card 2023: जारी हुए केन्द्रीय विद्यालय TGT परीक्षा के एडमिट कार्ड, यहाँ देखें डायरेक्ट लिंक

KVS TGT Admit Card 2023: केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने टीजीटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार केन्द्रीय विद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जा कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके पूर्व संगठन ने प्री एडमिट कार्ड जारी किये थे जिसमें परीक्षा की तिथि और परीक्षा की सिटी का नाम दिया गया था. उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती परीक्षा 12 फरवरी से 14 फरवरी तक देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर जारी की जायेगी. उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

KVS admit card download करने के लिए यहाँ क्लिक करें

KVS TGT Admit Card 2023 भर्ती परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवार नीचे परीक्षा का पूरा विवरण देख सकते हैं.

परीक्षा की तिथि शिफ्ट विषय 12.02.2023 1 एसएसटी 12.02.2023 2 साइंस 13.02.2023 1 अंग्रेजी और WE 13.02.2023 2 हिंदी और AE 14.02.2023 1 मैथ्स 14.02.2023 2 संस्कृत और पी एंड एच ई

KVS TGT Admit Card 2023 कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड ?

स्टेप-1: उम्मीदवार केन्द्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिसियल वेबसाइट https://kvsangathan.nic.in/employment-notice/admit-cards पर जायें.

स्टेप-2: होम पेज पर "Click here to download admit card for the post of TGT - Direct Rectt 2022" पर क्लिक करें.

स्टेप-3: अब एक नया पेज ओपन होगा इस पर Click here to download admit card for the post of TGT पर क्लिक करें.

स्टेप-4: अब नये पेज पर एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन को भरें.

स्टेप-5: अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.

स्टेप-6: एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लें.

KVS TGT Admit Card 2023 इस बार परीक्षा पैटर्न में भी हुआ है बदलाव

इस बार टीजीटी परीक्षा के पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ है इस बार परीक्षा में 150 के स्थान पर 180 प्रश्न पूछें जायेंगे. साथ ही इस परीक्षा में पहली बार लीडरशिप आधारित प्रश्न भी पूछें जायेंगे. जबकि वर्ष 2018 में आयोजित टीजीटी परीक्षा में 1-1 अंक के 150 प्रश्न पूछें गए थे.