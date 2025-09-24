LIC AAO Admit Card 2025: एडमिट कार्ड जल्द होगा licindia.in जारी, डायरेक्ट लिंक से एग्जाम हॉल टिकट PDF डाउनलोड करें

LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 के, 3 अक्टूबर 2025 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा से पहले, जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइटों, licindia.in या ibpsonline.ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। LIC AAO हॉल टिकट परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है। इसके बिना, किसी भी Candidate को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, छात्रों को इसे डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड पर छपी सभी जानकारी को ध्यान से जांचना चाहिए। इस लेख में LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि एडमिट कार्ड पर किन जरूरी जानकारियों को जांचना चाहिए। LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 प्रारंभिक परीक्षा से लगभग सात दिन पहले जारी किया जाएगा। यह परीक्षा 3 अक्टूबर, 2025 को होने की उम्मीद है। Candidates अपना Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइटों, licindia.in या ibpsonline.ibps.in पर जाकर आसानी से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

LIC AAO कॉल लेटर 2025 में Candidate का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग का समय, परीक्षा का स्थान और जरूरी निर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। Candidates को एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेना होगा। उन्हें इसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे किसी मान्य फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा हॉल में लाना होगा। इन दस्तावेजों के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 का आधिकारिक लिंक एडमिट कार्ड जारी होने के बाद IBPS पोर्टल और LIC करियर सेक्शन पर सक्रिय कर दिया जाएगा। Candidates अपने Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके सीधे लिंक पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे ही यह लिंक सक्रिय होगा, हम यहां सीधा डाउनलोड लिंक उपलब्ध करा देंगे। LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक IBPS वेबसाइट और LIC करियर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया जाएगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए Candidates को अपनी Registration जानकारी का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। LLIC AAO 2025 एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

स्टेप 1 IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in या licindia.in पर LIC करियर सेक्शन पर जाएं। स्टेप 2 लॉगिन विंडो में अपना Registration नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालें। स्टेप 3 “Recruitment of AAO (Generalist) – 2025” वाले लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 4 अब “AAO Admit Card 2025” ऑप्शन चुनें। स्टेप 5 आपका LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 6 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक साफ प्रिंटआउट ले लें। LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 में दर्ज डिटेल LIC AAO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के बाद, Candidates को उस पर छपी सभी जानकारी को ध्यान से जांचना चाहिए। हॉल टिकट में किसी भी गलती के कारण परीक्षा के दिन समस्याएं हो सकती हैं। अगर कोई जानकारी गलत है, तो Candidates को परीक्षा से पहले उसे ठीक करवाने के लिए तुरंत LIC भर्ती अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। LIC AAO 2025 एडमिट कार्ड पर निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी: