MPPGCIL Recruitment 2025: इंजीनियर के 131 पदों पर भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया

By Vijay Pratap Singh
Oct 16, 2025, 16:40 IST

MPPGCIL Recruitment 2025: मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और अन्य सहित 131 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी की है। ये पद MPPGCL के तहत विभिन्न पावर यूनिट्स में सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध हैं। यहां योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा और अन्य जानकारी देखें।

MPPGCIL Recruitment 2025
MPPGCIL Recruitment 2025

MPPGCIL Recruitment 2025: मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और अन्य सहित 131 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी की है। ये पद MPPGCL के तहत विभिन्न पावर यूनिट्स में सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध हैं। इच्छुक और योग्य Candidates इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट mppgcl.mp.gov.in पर Online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर, 2025 को शुरू होगी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर, 2025 है।

MPPGCL असिस्टेंट इंजीनियर अधिसूचना 2025 PDF

घोषित 131 AE और JE रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले Candidates को आधिकारिक सूचना PDF को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस आधिकारिक सूचना में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता मानदंडों जैसी जानकारी शामिल है। आधिकारिक सूचना PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

MPPGCL Notification PDF Download

MPPGCL भर्ती 2025 का अवलोकन

इस भर्ती अभियान के जरिए असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और अन्य सहित कुल 131 विभिन्न पद भरे जाने हैं। यहां जरूरी जानकारी का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

भर्ती प्राधिकरण

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL)

पदों के नाम

असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर

कुल रिक्तियां

131

कैटेगरी

सरकारी नौकरी

आवेदन का तरीका

Online

आधिकारिक वेबसाइट

https://www.mppgcl.mp.gov.in/

MPPGCL असिस्टेंट इंजीनियर 2025 की महत्वपूर्ण तारीखें

नीचे इस भर्ती अभियान की महत्वपूर्ण तारीखें देखें।

विवरण

जानकारी

Online Registration और आवेदन शुरू होने की तारीख

17 अक्टूबर, 2025

आवेदन की अंतिम तिथि

15 नवंबर, 2025

MPPGCL भर्ती 2025: रिक्तियों का विवरण

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 131 रिक्तियां भरी जानी हैं। आप नीचे विषय के अनुसार पदों की जानकारी देख सकते हैं-

ट्रेड का नाम

कुल पद

असिस्टेंट इंजीनियर (प्रोडक्शन) - मैकेनिकल (P01)

15

असिस्टेंट इंजीनियर (प्रोडक्शन) - इलेक्ट्रिकल (P02)

15

असिस्टेंट इंजीनियर (प्रोडक्शन) - इलेक्ट्रॉनिक्स (P03)

15

शिफ्ट केमिस्ट (P04)

10

जूनियर इंजीनियर (प्लांट) - मैकेनिकल (P05)

20

जूनियर इंजीनियर (प्लांट) - इलेक्ट्रिकल (P06)

20

जूनियर इंजीनियर (प्लांट) - इलेक्ट्रॉनिक्स (P07)

20

ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड-III (P08)

16

MPPGCL भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया क्या है?

इन पदों के लिए चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस टेस्ट में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें हर प्रश्न 1 अंक का होगा। CBT स्कोर के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चुने गए Candidates को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

MPPGCL Vacancy 2025 के लिए Online आवेदन कैसे करें?

Candidates नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके इन पदों के लिए Online आवेदन कर सकते हैं-

1.  आधिकारिक वेबसाइट chayan.mponline.gov.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर, करियर बटन पर क्लिक करें।

3.  अब असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के 'apply online' लिंक पर क्लिक करें।

4.  Registration नंबर पाने के लिए जरूरी जानकारी भरें।

5.  Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

6.  निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आवेदन पत्र पूरा करें।

7.  जमा करने पर, एक यूनिक नंबर जेनरेट होगा।

8.  भविष्य के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

MPPGCL AE आवेदन शुल्क 2025

इन भर्ती अभियानों के लिए आवेदन करने के लिए Candidates को एक आवश्यक शुल्क देना होगा। यह शुल्क Candidates की कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है और इसका भुगतान केवल Online (नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/UPI) किया जाना चाहिए। कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

कैटेगरी

आवेदन शुल्क

अनारक्षित (UR)

1200 रुपये

MP के मूल निवासी SC/ST/OBC (नॉन-क्रीमी लेयर)/PwD/EWS

600 रुपये

