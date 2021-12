NCL में निकली 1295 अप्रेंटिस पदों की भर्ती, 8वीं/10वीं/आईटीआई उत्तीर्ण आवेदन के लिए पात्र

NCL भर्ती 2021 अधिसूचना:नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपनी विभिन्न इकाइयों में एक वर्ष के लिए ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने UP या एमपी स्थित संस्थानों से आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे NCL अप्रेंटिस भर्ती के लिए 06 दिसंबर 2021 से apprenticeshipindia.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2021 है.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 06 दिसंबर 2021

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 20 दिसंबर 2021

NCL अप्रेंटिस रिक्ति विवरण:

कुल पद - 1295

वेल्डर - 88

फिटर - 685

इलेक्ट्रीशियन - 430

मोटर मैकेनिक 9- 2

NCL अप्रेंटिस पदों के लिए पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

वेल्डर (गैस और इलेक्ट) के लिए - 8वीं और एनसीवीटी / एससीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से वेल्डर ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण.

इलेक्ट्रीशियन के लिए - एनसीवीटी / एससीवीटी से UP या एमपी के मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई और 10वीं उत्तीर्ण.

फिटर के लिए- एनसीवीटी / एससीवीटी से UP या एमपी के मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटर ट्रेड में आईटीआई और 10वीं उत्तीर्ण.

मोटर मैकेनिक के लिए -एनसीवीटी / एससीवीटी से UP या एमपी के मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई और 10वीं उत्तीर्ण.

आयु सीमा:

16 से 24 वर्ष

NCL अप्रेंटिस पदों के लिए चयन प्रक्रिया:

चयन आईटीआई के सभी सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा.

NCL Apprentice Recruitment Notification

NCL अप्रेंटिस भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

स्टेप-1 - अप्रेंटिसशिप पोर्टल यानी www.apprenticeshipindia.org पर जाएं.

चरण -2: आवेदकों को अप्रेंटिस उम्मीदवार प्रोफाइल को पूरा करके और प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करके अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है. रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें.

चरण -3: अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (स्थापना पंजीकरण संख्या E01162300007) की खोज करके आवेदन करें.