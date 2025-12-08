KARTET Answer Key 2025
Focus
Quick Links

New Labour Code 2025: अब 7 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य, जानें नौकरियों में क्या बदलाव लाएगा नया लेबर कानून

By Sonal Mishra
Dec 8, 2025, 16:04 IST

New Labour Code 2025-26: एम्प्लाइज के लिए नया लेबर लॉ लागू हो गया है, इसमें श्रमिकों को एक साल से कम अवधि के कार्यकाल में ग्रेजुएटी, हर माह की 7 तारीख तक वेतन, महिलाओं, पुरुषों और ट्रांस जेंडर को समान वेतन, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल शामिल हैं.     

Add as a preferred source on Google
Join us
New Labour Code 2025: अब 7 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य, जानें नौकरियों में क्या बदलाव लाएगा नया लेबर कानून
New Labour Code 2025: अब 7 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य, जानें नौकरियों में क्या बदलाव लाएगा नया लेबर कानून

New Labour Code 2025-26: सरकार ने लेबर कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए चार लेबर कोड लागू करने की घोषणा की है। चार लेबर कोड: भारत के वर्कफोर्स के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कल्याण बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। ये कोड सुरक्षित, भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और मज़बूत इंडस्ट्रीज़ की नींव रखते हैं, रोज़गार को बढ़ावा देते हैं और आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर सुधारों को आगे बढ़ाते हैं। 


एक ऐतिहासिक फ़ैसले में, भारत सरकार ने चार लेबर कोड - कोड ऑन वेजेज़, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 को 21 नवंबर 2025 से लागू करने की घोषणा की है, जिससे 29 मौजूदा लेबर कानूनों को तर्कसंगत बनाया जा सकेगा। लेबर रेगुलेशन को मॉडर्न बनाकर, वर्कर्स की भलाई को बढ़ाकर और लेबर इकोसिस्टम को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और मज़बूत, लचीली इंडस्ट्रीज़ की नींव रखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर सुधारों को आगे बढ़ाएंगे।


1. फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई (FTE):


  • FTE को परमानेंट वर्कर के बराबर सभी फायदे मिलेंगे, जिसमें छुट्टी, मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी शामिल हैं।

  • पांच साल के बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी।

  • परमानेंट स्टाफ के बराबर सैलरी, इनकम और प्रोटेक्शन बढ़ाना।

  • डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा देना और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कम करना।


2. गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर:


‘गिग वर्क’, ‘प्लेटफॉर्म वर्क’ और ‘एग्रीगेटर’ को पहली बार डिफाइन किया गया है। एग्रीगेटर को सालाना टर्नओवर का 1–2% कंट्रीब्यूट करना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को दिए जाने वाले/पे किए जाने वाले अमाउंट का 5% तक लिमिट होगा।

आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वेलफेयर फायदों को एक्सेस करना आसान, पूरी तरह से पोर्टेबल और माइग्रेशन के बावजूद सभी राज्यों में अवेलेबल कराएगा।


3. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर:


फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई (FTE) एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और परमानेंट एम्प्लॉई के बराबर फायदे जैसे सोशल सिक्योरिटी, लीगल प्रोटेक्शन पक्का करेंगे। फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल लगातार सर्विस करने के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।

प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हेल्थ बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देगा। वर्कर्स को सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप मिलेगा।


4. महिला वर्कर्स:


  • जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कानूनी तौर पर बैन है।

  • बराबर काम के लिए बराबर सैलरी पक्की की जाएगी।

  • महिलाओं को नाइट शिफ्ट और सभी तरह के काम (अंडरग्राउंड माइनिंग और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाज़त है, बशर्ते उनकी सहमति हो और ज़रूरी सेफ्टी उपाय हों।

  • ग्रीविएशन रिड्रेसल कमेटियों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है।

  • महिला कर्मचारियों की फैमिली डेफिनिशन में सास-ससुर को जोड़ने का प्रोविजन है, जिससे डिपेंडेंट कवरेज बढ़ेगा और इनक्लूसिविटी पक्की होगी।


5. यूथ वर्कर्स:


  • सभी वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज की गारंटी है।

  • सभी वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, - सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

  • एम्प्लॉयर्स द्वारा वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन बैन है—छुट्टी के दौरान सैलरी देना ज़रूरी कर दिया गया है।

  • एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग पक्का करने के लिए, वर्कर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तय फ्लोर वेज के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 


6. MSME वर्कर:


सभी MSME वर्कर सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत आते हैं, एलिजिबिलिटी एम्प्लॉई की संख्या के आधार पर।

सभी वर्कर के लिए मिनिमम वेज की गारंटी।

वर्कर को कैंटीन, पीने का पानी और रेस्ट एरिया जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, डबल ओवरटाइम वेज और पेड लीव का प्रोविज़न। समय पर वेज पेमेंट पक्का।


7. बीड़ी और सिगार वर्कर:


सभी के लिए मिनिमम वेज की गारंटी। वर्किंग आवर्स हर दिन 8-12 घंटे, हर हफ़्ते 48 घंटे तक लिमिट कर दी गई है।

तय घंटों से ज़्यादा ओवरटाइम काम, सहमति के आधार पर होगा और नॉर्मल वेज रेट से कम से कम दोगुना पेमेंट करेगा।

वेतन का समय पर पेमेंट पक्का। साल में 30 दिन काम पूरा करने के बाद वर्कर बोनस के लिए एलिजिबल।


8. प्लांटेशन वर्कर:


  • प्लांटेशन वर्कर अब OSHWC कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत आ गए हैं।

  • लेबर कोड 10 से ज़्यादा वर्कर या 5 या उससे ज़्यादा हेक्टेयर वाले प्लांटेशन पर लागू होते हैं।

  • केमिकल को हैंडल करने, स्टोर करने और इस्तेमाल करने पर ज़रूरी सेफ्टी ट्रेनिंग।

  • दुर्घटनाओं और केमिकल से बचने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ज़रूरी।

  • मज़दूरों और उनके परिवारों को पूरी ESI मेडिकल सुविधाएँ मिलेंगी; उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधाओं की भी गारंटी है।


9. ऑडियो-विज़ुअल और डिजिटल मीडिया वर्कर:

  • डिजिटल और ऑडियो-विज़ुअल वर्कर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, डबिंग आर्टिस्ट और स्टंट करने वाले लोग शामिल हैं, अब सभी को पूरे फ़ायदे मिलेंगे।

  • सभी वर्कर के लिए ज़रूरी अपॉइंटमेंट लेटर - जिसमें उनका डेज़िग्नेशन, सैलरी और सोशल सिक्योरिटी के हक़ साफ़-साफ़ लिखे हों। सैलरी का समय पर पेमेंट पक्का किया जाएगा।

  • तय घंटों से ज़्यादा ओवरटाइम काम, सहमति से होगा और नॉर्मल सैलरी रेट से कम से कम दोगुना मिलेगा।


10. माइन वर्कर:


  • सोशल सिक्योरिटी कोड आने-जाने के दौरान होने वाले कुछ हादसों को नौकरी से जुड़ा मानता है, जो नौकरी के समय और जगह की शर्तों पर निर्भर करता है।

  • केंद्र सरकार ने काम की जगह पर काम से जुड़ी सुरक्षा और हेल्थ की स्थिति को स्टैंडर्ड बनाने के लिए स्टैंडर्ड नोटिफ़ाई किए हैं।

  • सभी वर्कर की हेल्थ सेफ़्टी पक्की की जाएगी। हर साल मुफ़्त हेल्थ चेक-अप दिया जाएगा।

  • हेल्थ और वर्क-लाइफ़ बैलेंस पक्का करने के लिए काम के घंटों की लिमिट हर दिन 8 से 12 घंटे, हर हफ़्ते 48 घंटे तय की गई है।


11. खतरनाक इंडस्ट्री में काम करने वाले:

  • सभी काम करने वालों का सालाना हेल्थ चेक-अप मुफ़्त होगा।

  • केंद्र सरकार काम करने वालों की बेहतर सुरक्षा के लिए नेशनल स्टैंडर्ड बनाएगी।

  • महिलाएं सभी जगहों पर काम कर सकती हैं, जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग, भारी मशीनरी और खतरनाक काम शामिल हैं, जिससे सभी को नौकरी के बराबर मौके मिलेंगे।

  • हर साइट पर ऑन-साइट सुरक्षा मॉनिटरिंग और खतरनाक केमिकल्स की सुरक्षित हैंडलिंग के लिए ज़रूरी सुरक्षा कमेटी होगी।


12. टेक्सटाइल काम करने वाले:


  • सभी माइग्रेंट काम करने वाले (डायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर-बेस्ड और खुद माइग्रेट करने वाले) को बराबर वेतन, वेलफेयर बेनिफिट और PDS पोर्टेबिलिटी बेनिफिट मिलेंगे।

  • काम करने वाले पेंडिंग बकाए के सेटलमेंट के लिए 3 साल तक क्लेम कर सकते हैं, जिससे फ्लेक्सिबल और आसान सॉल्यूशन मिलेगा।

  • ओवरटाइम काम के लिए काम करने वालों को दोगुनी तनख्वाह का प्रोविज़न।


13. IT और ITES वर्कर:


  • हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी और भरोसा पक्का किया जाएगा।

  • समान काम के लिए समान वेतन ज़रूरी किया गया, महिलाओं की भागीदारी को मज़बूत किया गया।

  • सभी जगहों पर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की सुविधा – महिलाओं को ज़्यादा वेतन पाने का मौका मिले।

  • परेशानी, भेदभाव और वेतन से जुड़े झगड़ों का समय पर समाधान।

  • फिक्स्ड-टर्म नौकरी और ज़रूरी अपॉइंटमेंट लेटर के ज़रिए सोशल सिक्योरिटी फ़ायदों की गारंटी।


14. डॉक वर्कर:


  • सभी डॉक वर्कर को औपचारिक पहचान, कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

  • सोशल सिक्योरिटी फ़ायदों की गारंटी के लिए ज़रूरी अपॉइंटमेंट लेटर।

  • सभी के लिए प्रोविडेंट फ़ंड, पेंशन और इंश्योरेंस फ़ायदे पक्के किए गए, चाहे वे कॉन्ट्रैक्ट पर हों या टेम्पररी डॉक वर्कर।

  • एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाले सालाना हेल्थ चेक-अप ज़रूरी।

  • डॉक वर्कर को ज़रूरी मेडिकल सुविधाएँ, फर्स्ट एड, सैनिटरी और वॉशिंग एरिया वगैरह मिलें, ताकि काम करने के अच्छे हालात और सुरक्षा पक्की हो सके।


15. एक्सपोर्ट सेक्टर के वर्कर:


एक्सपोर्ट सेक्टर के फिक्स्ड टर्म वर्कर को ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फ़ंड (PF), और दूसरे सोशल सिक्योरिटी फ़ायदे मिलेंगे।

हर वर्कर के पास साल में 180 दिन काम करने के बाद सालाना छुट्टी लेने का ऑप्शन होगा। हर वर्कर को समय पर सैलरी पेमेंट का अधिकार मिलना चाहिए और बिना इजाज़त सैलरी में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए और न ही सैलरी की सीलिंग पर कोई रोक होनी चाहिए।



लेबर कोड कई और सुधार लाते हैं जो वर्कर की सुरक्षा को मज़बूत करते हैं और मालिकों के लिए नियमों का पालन आसान बनाते हैं:


  • नेशनल फ्लोर वेज ताकि यह पक्का हो सके कि किसी भी वर्कर को मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड से कम सैलरी न मिले।

  • जेंडर-न्यूट्रल सैलरी और नौकरी के मौके, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ भेदभाव पर साफ तौर पर रोक है।

  • इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर सिस्टम, जो सख्ती के बजाय गाइडेंस, जागरूकता और नियमों का पालन करने में मदद करता है।

  • तेज़ और पहले से तय विवाद समाधान, जिसमें दो मेंबर वाले इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होंगे और सुलह के बाद सीधे ट्रिब्यूनल में जाने का ऑप्शन होगा।

  • सेफ्टी और काम करने की शर्तों की ज़रूरतों के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न, जो कई ओवरलैपिंग फाइलिंग की जगह लेंगे।

  • नेशनल OSH बोर्ड सभी सेक्टर में एक जैसे सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड तय करेगा।

  • 500+ वर्कर वाली जगहों पर ज़रूरी सेफ्टी कमेटियां, काम की जगह पर जवाबदेही को बेहतर बनाना।

  • फैक्ट्री में लागू होने की लिमिट बढ़ाना, छोटी यूनिट्स के लिए रेगुलेटरी बोझ कम करना और वर्कर के लिए पूरे सुरक्षा उपाय बनाए रखना।

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News