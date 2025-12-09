एनटीए SWAYAM Admit Card 2025 Link [OUT]: exam.nta.nic.in से डाउनलोड करें July सेमेस्टर स्वंय हॉल टिकट

NTA SWAYAM Admit Card 2025 OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्वयं (SWAYAM) जुलाई सेमेस्टर परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) में शामिल होने वाले है, वे अब अपना स्वंय हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam से डाउनलोड कर सकते हैं। NTA स्वंय एडमिट कार्ड के लिए अभ्यर्थियों को Application No, Password और CAPTCHA कोड दर्ज करना होगा।

एनटीए ने SWAYAM Exam 2025 (July Semester) के लिए Admit Card का डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक NTA SWAYAM पोर्टल से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, हमने कैंडिडेट्स की आसानी के लिए नीचे ऑफिशियल हॉल टिकट लिंक भी अपडेट कर दिया है।

SWAYAM Admit Card July Semester 2025 कैसे डाउनलोड करें?