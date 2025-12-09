एनटीए SWAYAM Admit Card 2025 Link [OUT]: exam.nta.nic.in से डाउनलोड करें July सेमेस्टर स्वंय हॉल टिकट

NTA SWAYAM Admit Card 2025 OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्वयं (SWAYAM) जुलाई सेमेस्टर परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) में शामिल होने वाले है, वे अब अपना स्वंय हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam से डाउनलोड कर सकते हैं। NTA स्वंय एडमिट कार्ड के लिए अभ्यर्थियों को Application No, Password और CAPTCHA कोड दर्ज करना होगा।
SWAYAM Admit Card 2025 Download Link
एनटीए ने SWAYAM Exam 2025 (July Semester) के लिए Admit Card का डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक NTA SWAYAM पोर्टल से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, हमने कैंडिडेट्स की आसानी के लिए नीचे ऑफिशियल हॉल टिकट लिंक भी अपडेट कर दिया है।
|
NTA SWAYAM Admit Card 2025 Link
SWAYAM Admit Card July Semester 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके जुलाई सेमेस्टर के लिए अपना SWAYAM एडमिट कार्ड 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
-
सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam पर जाएं।
-
फिर होम पेज पर Admit Card for SWAYAM Exam (July, 2025) Semester is LIVE! लिंक पर क्लिक करें।
-
अपने लॉगिन विवरण (Application No और Password के साथ CAPTCHA) दर्ज करें।
-
फिर Submit बटन पर क्लिक करें।
-
आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
इसे डाउनलोड करें और प्रिंट लें।
exams.nta.nic.in/swayam Admit Card पर उल्लिखित विवरण क्या है?
स्वंय एडमिट कार्ड 2025 पर निम्नलिखित विवरण अवश्य चेक करें:
-
छात्र का नाम
-
रजिस्ट्रेशन नंबर
-
अभिभावक का नाम
-
कोर्स और सेमेस्टर
-
परीक्षा का केंद्र / सेंटर का नाम और पता
-
परीक्षा की तारीख और समय
-
रिपोर्टिंग टाइम
-
फोटो और सिग्नेचर
-
निर्देश
नोट: यदि किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आती है या एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी गलत हो, तो वह इस हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या ईमेल: swayam@nta.ac.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation