Punjab and Sind Bank LBO Result 2025 OUT: पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने पंजाब LBO परीक्षा 2025 दी थी, वे अब पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर रिजल्ट PDF में है, उन्हें अब इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS I) के रूप में उनका चयन होगा।
पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड लिंक
जिन उम्मीदवारों ने पंजाब एंड सिंध बैंक परीक्षा 2025 दी थी, वे अब रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम दिए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए रिजल्ट PDF में अपना रोल नंबर खोज सकते हैं।
Punjab and Sind Bank Result 2025 PDF
पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 का अवलोकन
पंजाब एंड सिंध बैंक ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल I (JMGS I) के 750 पदों पर नियमित आधार पर भर्ती के लिए योग्य उम्मदीवारों को चुनने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट 2025 जारी किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 की मुख्य बातें नीचे टेबल में देखें।
विवरण
जानकारी
परीक्षा का नाम
पंजाब एंड सिंध बैंक LBO भर्ती 2025
पद
लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) – JMGS I
परीक्षा की तारीख
5 अक्टूबर 2025
रिजल्ट की तारीख
6 दिसंबर 2025
रिजल्ट का फॉर्मेट
PDF (मेरिट लिस्ट)
अगला चरण
इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
आधिकारिक वेबसाइट
punjabandsind.bank.in
पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं।
1. आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'करियर' बटन पर क्लिक करें।
3. अब 'पंजाब एंड सिंध बैंक LBO Result 2025' पर क्लिक करें।
4. रिजल्ट PDF फाइल डाउनलोड करें।
5. अपना रोल नंबर या नाम खोजने के लिए सर्च फंक्शन (Ctrl+F) का इस्तेमाल करें।
