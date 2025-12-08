KARTET Answer Key 2025
Focus
Quick Links

Punjab and Sind Bank LBO Result 2025 OUT: पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 8, 2025, 16:02 IST

पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट PDF डाउनलोड करके चुने गए परीक्षार्थियों की लिस्ट में अपना रोल नंबर और नाम देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को चुना गया है, वे इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन राउंड के लिए आगे जाएंगे। इसके बाद उनकी लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS I) के पद पर अंतिम नियुक्ति होगी।

Add as a preferred source on Google
Join us
पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिजल्ट 2025
पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिजल्ट 2025

पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने पंजाब LBO परीक्षा 2025 दी थी, वे अब पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर रिजल्ट PDF में है, उन्हें अब इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS I) के रूप में उनका चयन होगा।

पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड लिंक

जिन उम्मीदवारों ने पंजाब एंड सिंध बैंक परीक्षा 2025 दी थी, वे अब रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम दिए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए रिजल्ट PDF में अपना रोल नंबर खोज सकते हैं।

Punjab and Sind Bank Result 2025 PDF

यहां क्लिक करें

पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 का अवलोकन

पंजाब एंड सिंध बैंक ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल I (JMGS I) के 750 पदों पर नियमित आधार पर भर्ती के लिए योग्य उम्मदीवारों को चुनने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट 2025 जारी किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 की मुख्य बातें नीचे टेबल में देखें।

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

पंजाब एंड सिंध बैंक LBO भर्ती 2025

पद

लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) – JMGS I

परीक्षा की तारीख

5 अक्टूबर 2025

रिजल्ट की तारीख

6 दिसंबर 2025

रिजल्ट का फॉर्मेट

PDF (मेरिट लिस्ट)

अगला चरण

इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आधिकारिक वेबसाइट

punjabandsind.bank.in

पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं।

1.  आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर 'करियर' बटन पर क्लिक करें।

3.  अब 'पंजाब एंड सिंध बैंक LBO Result 2025' पर क्लिक करें।

4.  रिजल्ट PDF फाइल डाउनलोड करें।

5.  अपना रोल नंबर या नाम खोजने के लिए सर्च फंक्शन (Ctrl+F) का इस्तेमाल करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News