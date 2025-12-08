Punjab and Sind Bank LBO Result 2025 OUT: पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने पंजाब LBO परीक्षा 2025 दी थी, वे अब पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर रिजल्ट PDF में है, उन्हें अब इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS I) के रूप में उनका चयन होगा।

पंजाब एंड सिंध बैंक रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड लिंक

जिन उम्मीदवारों ने पंजाब एंड सिंध बैंक परीक्षा 2025 दी थी, वे अब रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम दिए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए रिजल्ट PDF में अपना रोल नंबर खोज सकते हैं।