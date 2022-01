RBI Recruitment 2022: स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए रिजर्व बैंक जल्द जारी करेगा अधिसूचना, पढ़ें डिटेल्स

RBI SO Recruitment 2022

RBI SO भर्ती 2022 अधिसूचना: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही अपनी वेबसाइट यानी rbi.org.in पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने जा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, RBI SO ऑनलाइन आवेदन लिंक 15 जनवरी 2022 को एक्टिव होगा. RBI भर्ती 2022 में रुचि रखने वाले उम्मीदवार 04 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकेंगे.

आवेदकों को 06 मार्च 2022 को एक ऑनलाइन / लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

RBI SO आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 15 जनवरी 2022

RBI SO आवेदन की अंतिम तिथि - 04 फरवरी 2022

RBI SO परीक्षा तिथि - 06 मार्च 2022

आरबीआई एसओ रिक्ति विवरण:

लॉ ऑफिसर ग्रेड बी - 2 पद

मैनेजर (टेक्निकल-सिविल) - 6 पद

मैनेजर (तकनीकी-इलेक्ट्रिकल) - 3 पद

लाइब्रेरी प्रोफेशनल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन) ग्रेड ए -1 पद

आर्किटेक्ट ग्रेड ए - 1 पद

फुल टाइम क्यूरेटर - 1 पद

RBI SO पदों के लिए पात्रता मानदंड:

अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदक शिक्षा योग्यता, आयु सीमा और अन्य शर्तों की जांच कर सकते हैं.

RBI SO पदों के लिए चयन प्रक्रिया:

चयन एक ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

SO पदों के लिए RBI भर्ती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी से 04 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.