Sarkari Naukri 2022 Live Updates: Indian Army TGC 136 भर्ती अधिसूचना जल्द होगा जारी, ONGC, Indian Army में भर्ती

09 May 10:42 AM

क्वेश्चन पेपर लीक हो जाने के बाद 67वीं संयुक्‍त प्रारंभिक परीक्षा (BPSC 67th. Combined Preliminary Examination) 2022 आयोग द्वारा रद्द किये जाने का फैसला लिया गया है. उल्लेखनीय है कि 67वीं BPSC परीक्षा का प्रश्न पत्र इन्स्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो जाने के बाद आयोग ने आनन-फानन में आयोग के अध्यक्ष आरके महाजन ने तीन सदस्यीय एक जाँच कमिटी गठित किया, जिसे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया. लेकिन जाँच कमिटी ने कुछ ही घंटों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप दी. रिपोट में जाँच कमिटी द्वारा इस बात की पुष्टि की गयी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा प्रश्न पत्र बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का लीक प्रश्न पत्र ही है.

After cancellation of 67th BPSC Exam, it's time to take some harsh steps on those who r responsible for playing with the system n set the example which will not lead to these unforeseen circumstances in future #BPSC pic.twitter.com/kP7CbrPxnJ