Sasaram Junction: एक प्लेटफार्म जो कभी था अभावों से घिरे UPSC और अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का सहारा

बिहार के सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है जिसमे कई विद्यार्थी इस जंक्शन के प्लेटफार्म में बैठ कर पढ़ाई कर रहे है। यह फोटो एक आईएएस अफसर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की और एक बाद एक कई ट्वीट कर ये बताया की कैसे ये उम्मीदवार यहाँ आकर पढ़ाई करते थे और जो उम्मीदवार सफल हो जाते थे वो तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कोचिंग और टिप्स देते थे। हालाँकि ये तस्वीर कुछ वर्ष पहले की है लेकिन इस फोटो को कई सोशल मीडिया में बहुत सराहना मिल रही है। सासाराम जंक्शन की कहानी बहुत ही रोचक और अनूठी है।

पॉवर-कट की समस्या से परेशान होकर विद्यार्थी यहाँ आते थे पढ़ने:

इस प्लेटफार्म की कहानी कई मीडिया वेबसाइट्स ने कवर की है। कहानी के अनुसार करीब बीस साल पहले बिजली की समस्या से परेशान विद्यार्थी प्लेटफार्म पर रात में आकर पढ़ने लगे। जैसे-जैसे विद्यार्थी सफल होते गए यहाँ आने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ने लगी और एक साल में यहाँ करीब 300 से 400 विद्यार्थी यहाँ आकर पढ़ाई करने लगे।

For two hours every morning and evening, both the platforms 1 and 2 of the railway station turn into a coaching class for young people who are aspirants for the Civil Services.



Excellent Initiative.👍👏



Courtesy: Anuradha Prasad ILSS. pic.twitter.com/pLMkEn4AOF