CBSE Class 12 German Sample Paper 2021 Released: Download Now!

CBSE Class 12 German Sample Paper 2021 (with CBSE Marking Scheme & Answers) is available here for download in PDF format.

CBSE Class 12 German Sample Paper 2021:

Time: 3 Hours M.M. 80

General Instructions

Read the given instructions carefully and follow them:

1. This paper has two sections Part A and Part B.

2. Part A consists of objective type questions.

3. Part B consists of descriptive type questions.

4. Read the instructions carefully and attempt only the required number of questions where internal choices are given.

Part - A

Objective Paper (M.M. 40)

I. Lies die folgenden Texte und wähle zwei Texte. Löse die Aufgaben zu den

Texten.(Attempt the questions for any 2 texts (5X2=10)

Meine Stadt – 2040

Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal einen Schüler-Schreibwettbewerb gemacht.

Fünf tausend Jugendliche aus 40 Schulen haben über ihre Träume geschrieben. Die

Ergebnisse waren ausgezeichnet und haben uns motiviert, die Erfahrung zu

wiederholen.

In diesem Jahr wollen wir nun zum zweiten Mal einen Wettbewerb veranstalten.

Unser Thema lautet: Wie wird eure Stadt im Jahr 2040 aussehen? Wie werden die

Leute wohnen? Wie werden die Leute zur Arbeit fahren? Wie werden die Straßen

und Häuser aussehen? Schickt uns eure Texte. Ihr könnt auch Fotos dazu machen

oder Plakate malen.

Es gibt aber paar Spielregeln: Ihr müsst uns eure Texte bis 15.12. schicken. Die Texte

müssen als Microsoft Word-Datei gespeichert werden und dürfen nicht länger als

eine DIN A4-Seite sein (Schrift: Arial 12).

Falls ihr Fotos oder Plakate schickt, müssen sie in JPEG/JPG-Format und nicht größer

als 2 MB sein. Die Bilder und Plakate dürfen nicht vom Internet heruntergeladen

werden. Das Bild müssen Sie gemacht haben. Es darf nicht professionell gemacht

werden.

Die besten zehn Texte werden mit einem sehr attraktiven Preis belohnt!

Wir warten auf eure fantastischen Ideen für 2040. Für Schüler (12-16) aus allen

Schulen. Schickt eure Texte an die folgende E-Mail: Kiel2040@gmx.de

Wollt ihr mehr wissen? Bitte klickt auf unsere Webseite:www.Kiel2040.de

Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg!

Welche Antwort ist richtig? a, b oder c?

1. Der Wettbewerb, der letztes Jahr stattgefunden hat,

a) war ein mäßiger Erfolg

b) war ein Hit.

c) war über die Stadt der Zukunft

2. Was sollen die Jugendlichen tun?

a) Die Leute in ihrer Stadt beschreiben.

b) Ihre Straße fotografieren.

c) Texte über das Leben im Jahr 2040 schreiben

3. In welcher Form sollen die Texte geschickt werden?

a) Als Word-datei

b) Als jpeg

c) Handschriftlich

4. Welche Spielregel gilt für die Bilder und Plakate?

a) Sie dürfen vom Internet heruntergeladen werden

b) Ihre Familie darf die Bilder und Plakate auch machen

c) Die Bilddatei darf nicht schwerer als 2 MB sein.

5. Wo gibt es weitere Informationen zum Wettbewerb?

a) In Kiel.

b) Im Internet.

c) In der Schule.

For rest of the questions and their answers, download CBSE Class 12 German Sample Paper 2021 and CBSE Class 12 German Marking Scheme 2021 from the following links

⇒ Download CBSE Class 12 German Sample Paper 2021 (PDF)

⇒ Download CBSE Class 12 German Marking Scheme 2021 (PDF)