CBSE Class 12 Spanish Sample Paper 2021 Released: Download Now!

CBSE Class 12 Spanish Sample Paper 2021:

CBSE Class 12 Spanish Sample Paper 2021:

(PART-A)

1. Lee el texto y rellena los huecos con una de las opciones, marcando la opción correcta, a), b), c) o d).1x10=10 La historia de Carmen _____ (i) conocida en todo el mundo hasta el punto de poderse decir que _______ (ii) uno de los mitos modernos más populares. _______ (iii) por esta razón que diferentes versiones de su historia aparecen regularmente y no sólo en el cine sino también en el arte, la literatura y la música. Carmen, por otra parte, _____ (iv) ligada a un país concreto, aún más, a una parte muy concreta de ese país y a una visión extraña, violenta y pintoresca de lo que _____ (v) ese territorio. Esta ______ (vi) la visión de escritores, pintores y viajeros que ______ (vii) de varios países de Europa y pensaban que los gitanos andaluces _____ (viii) románticos, libres y por lo tanto atractivos. La pantalla cinematográfica _____ (ix) indiscutiblemente un marco idóneo para representar esta historia de toreros, gitanos y amores apasionados y a lo largo de la historia del cine, Carmen _____ (x) representada por las mejores actrices desde Geraldine Farrar en 1915 a Paz Vega en 2003.

i) a) está b) es c) fue d) era ii) a) estaba b) ha sido c) era d) es iii) a) es b) era c) estuvo d) está iv) a) ha b) había estado c) estuvo d) está v) a) era b) fue c) es d) ha sido vi) a) habría sido b) sería c) fue d) es vii) a) estuvieron b) fueron c) eran d) serían viii) a) son b) están c) eran d) estaban ix) a) es b) ha sido c) sería d) fue x) a) es b) fue c) estuvo d) ha sido

2. ¿En qué situación dirías las siguientes expresiones? Marca la opción correcta, a),

b), o c).1x5=05

i) ¿La clase de historia? Un rollo.

Tú:

a) Lo pasaste muy bien en la clase de historia.

b) Te aburriste en la clase.

c) No fuiste a la clase.

ii) Olga, ¿a ti te cae Antonio?

- A mí me parece un poco pesado, ¿no?

Tú quieres:

a) Saber cuánto pesa Antonio.

b) Conocer la opinión de Olga sobre Antonio.

c) Conocer la opinión de Antonio sobre Olga.

iii)Todos creen que nuestro equipo va a ganar este año.

Quieres decir que:

a) Tu equipo gana cada año.

b) No te importa si tu equipo gana o no este año.

c) Es posible que tu equipo gane este año.

iv) Tengo que ir al médico, ¿te importa acompañarme?

Tú preguntas a tu amigo:

a) Si le parece importante ir al médico.

b) Si es buena idea ir al médico.

c) Si puede ir contigo al médico.

v) Pues yo estoy contigo. Tienes toda la razón.

Tú:

a) Vas a ir con tu amigo a alguna parte.

b) Está de acuerdo con tu amigo.

c) Piensas que tu amigo es muy inteligente.

.

.

.

.

