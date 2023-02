SSC CGL Tier-2 Admit card 2023: जारी हुआ पूर्वी क्षेत्र का एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ देखें पूरी डिटेल्स

SSC CGL Tier-2 Admit card 2023: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 21 फरवरी 2023 को पूर्वी क्षेत्र के लिए एसएससी सीजीएल टीयर-2 के लिए एप्लीकेशन स्टेटस लिंक एक्टिव कर दिया है, और इसके बाद जल्द ही आयोग द्वारा

एडमिट कार्ड जारी कर दिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि एसएससी सीजीएल टियर-2 की परीक्षा 3 मार्च से 7 मार्च 2023 तक

देश भर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों कई शिफ्टों में आयोजित की जायेगी. इस परीक्षा में वही उम्मीदवार सम्मिलित होंगे जो एसएससी सीजीएल परीक्षा टियर -1 में सफल हुए हैं.

SSC CGL Tier-2 Admit card 2023 महत्वपूर्ण तिथियाँ :

एसएससी द्वारा जारी ऑफिसियल एग्जाम कैलेंडर के अनुसार, एसएससी सीजीएल टियर-2 परीक्षा, 2022 परीक्षा 02 से 07 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएगी. और फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सभी क्षेत्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जायेंगे.

इवेंट्स महत्वपूर्ण तिथियाँ एसएससी CGL एप्लीकेशन स्टेटस 21 फरवरी 2023 SSC CGL एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि फरवरी के अंतिम सप्ताह में जारी होगी एसएससी CGL टियर-2 परीक्षा की तिथि 3 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 तक

SSC CGL Tier-2 Admit card 2023 एप्लीकेशन स्टेटस -

पूर्वी क्षेत्र के लिए एसएससी सीजीएल एप्लीकेशन स्टेटस 21 फरवरी 2023 यानी आज जारी किया गया है, और जल्द ही आयोग अन्य क्षेत्रों के लिए भी एप्लीकेशन स्टेटस जारी करेगा. वे उम्मीदवार जो एसएससी सीजीएल टीयर -2 परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपने क्षेत्र के एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

रीजन SSC CGL Tier 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक SSC CGL Tier 2 एप्लीकेशन स्टेटस लिंक SSC पूर्वी क्षेत्र SSC ER CGL Tier 2 एडमिट कार्ड 2023 SSC CGL ER Tier 2 Application Status 2023 SSC पश्चिमी क्षेत्र SSC WR CGL Tier 2 एडमिट कार्ड 2023 SSC WR CGL Tier 2 Application Status 2023 SSC दक्षिण क्षेत्र SSC SR CGL Tier 2 एडमिट कार्ड 2023 SSC SR CGL Tier 2 Application Status 2023 SSC उत्तर क्षेत्र SSC NR CGL Tier 2 एडमिट कार्ड 2023 SSC NR CGL Tier 2 Application Status 2023 SSC उत्तर पूर्वी क्षेत्र SSC NER CGL Tier 2 एडमिट कार्ड 2023 SSC NER CGL Tier 2 Application Status 2023 SSC केरल कर्नाटक क्षेत्र SSC KKR CGL Tier 2 एडमिट कार्ड 2023 SSC KKR CGL Tier 2 Application Status 2023 SSC मध्य प्रदेश SSC MPR CGL Tier 2 एडमिट कार्ड 2023 SSC MPR CGL Tier 2 Application Status 2023

SSC CGL Tier-2 Admit card 2023 अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखें ?

स्टेप-1 : एसएससी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ

स्टेप-2: अब अपनी रीजनल वेबसाइट पर जाएँ

स्टेप-3: Know Your Status of COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION (TIER - II), 2022 लिंक पर क्लिक करें

स्टेप-4: मांगे गए विवरण को दर्ज करें

स्टेप-5: अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें