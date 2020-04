SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी 2018: परीक्षा तिथि, रिक्तियों, योग्यता मानदंड और अन्य अधिसूचनाएं

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2018 हेतु भर्ती अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होने की उम्मीद है। SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 सितम्बर से 22 अक्टूबर 2018 तक स्वीकार होगा। जैसे ही SSC- परीक्षा की तिथियों के बारें में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा, वैसे ही हम आपको सूचित करेंगे । परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी और इसका आयोजन 5 फ़रवरी 2019 से 7 फ़रवरी 2019 तक किया जाएगा. चरण-2 में स्किल टेस्ट होगा. स्किल टेस्ट की परीक्षा तिथि को हम SSC के नोटीफिकेशन आते ही पर सूचित करेंगे.

चरण-1: इसमें एक ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे।

चरण-2: यह एक स्किल टेस्ट होगा।

इस लेख में, हम SSC स्टेनोग्राफर 2018 भर्ती से सम्बंधित सभी प्रसांगिक जानकारियों जैसे पदों की रिक्तियां, परीक्षा तिथियों, योग्यता मानदंड, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया, कट ऑफ इत्यादि का साझा करने जा रहे हैं, तो आइये- इस लेख में बताये जाने वाली विषय वस्तु पर एक नज़र डालते हैं-

SSC स्टेनोग्राफर 2018 परीक्षा अधिसूचना

SSC द्वारा ज़ारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड- सी व डी भर्ती परीक्षा 2018 में कुछ देरी होगी. अगली अधिसूचना की संभावित तिथि 29 सितम्बर 2018 हैं. कर्मचारी चयन आयोग, स्टेनोग्राफर ग्रेड-‘सी’ (ग्रुप-बी, अराजपत्रित) और स्टेनोग्राफर ग्रेड-‘डी’ (ग्रुप- सी, अराजपत्रित) की भर्ती के लिए कंप्यूटर पद्धति पर आधारित ऑनलाइन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा का आयोजन अगले साल कराएगा.

SSC स्टेनोग्राफर 2018 परीक्षा तिथियाँ

SSC स्टेनोग्राफर 2018 ग्रेड –‘सी’ व ‘डी’ की परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियाँ SSC स्टेनोग्राफर 2018 अधिसूचना की जारी होने की तिथि 29 सितम्बर 2018 SSC स्टेनोग्राफर 2018 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 29 सितम्बर 2018 - 22 अक्टूबर 2018 SSC स्टेनोग्राफर 2018 प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि बाद में सूचित किया जाएगा. SSC स्टेनोग्राफर 2018 परीक्षा तिथि बाद में सूचित किया जाएगा. SSC स्टेनोग्राफर 2018 परिणाम की तिथि बाद में सूचित किया जाएगा. SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी 2018 स्किल टेस्ट की तिथि बाद में सूचित किया जाएगा. SSC स्टेनोग्राफर 2018 अंतिम परिणाम की तिथि बाद में सूचित किया जाएगा.

SSC स्टेनोग्राफर 2018 भर्ती और रिक्तियां

वर्ष 2018 के लिए, SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी और डी पदों के लिए करीब 1000 रिक्तियों को जारी करने की घोषणा की हैं. परन्तु, अभी तक SSC ने इन रिक्तियों की सटीक संख्या को अधिसूचित नहीं किया हैं. जैसे ही SSC इसके बारें में कोई भी अधिसूचना देता हैं वैसे ही हम आपको सूचित कर देंगे-

SSC स्टेनोग्राफर 2018 ग्रेड- सी व डी: विस्तृत परीक्षा पैटर्न और सिलेबस

अब आइये 2017 व 2016 में घोषित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी की रिक्तियों पर एक नज़र डालते हैं-

SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी 2017 की रिक्तियां

पदों के नाम रिक्तियों की संख्या कुल अनारक्षित पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्टेनोग्राफर ग्रेड- डी 765 266 155 90 1276 स्टेनोग्राफर ग्रेड- सी 238 104 56 31 429

SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड- सी 2017 रिक्तियां मंत्रालय/ विभाग/ संगठन अनारक्षित पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कुल पे-ग्रेड संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी, रक्षा मंत्रालय 5 1 - - 6 रु० 4600 विदेश मंत्रालय 11 3 3 6 23 रु० 4600 भारतीय निर्वाचन आयोग 2 1 - - 3 रु० 4600 राष्ट्रपति सचिवालय - 1 - - 1 रु० 4600 संसदीय मामलों के मंत्रालय 1 - - - 1 रु० 4600 केन्द्रीय सतर्कता आयोग - - - 1 1 रु० 4600 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 10 6 3 2 21 रु० 4200 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 2 - 2 2 6 रु० 4200 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्याय अधिकरण 6 3 - 1 10 रु० 4200 कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग 2 - - - 2 रु० 4200 सी०बी०इ०सी० (राजस्व विभाग) 198 88 48 19 353 रु० 4200 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय 1 1 - - 2 रु० 4200 कुल 238 104 56 31 429 SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 2017 की रिक्तियां मंत्रालय/ विभाग/ संगठन अनारक्षित पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कुल पे-ग्रेड कोयला मंत्रालय 3 - - - 3 रु० 2400 श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय 25 6 2 3 36 रु० 2400 लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 - - 1 4 रु० 2400 फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज निदेशालय 2 1 - - 3 रु० 2400 केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा 22 8 2 2 34 रु० 2400 राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी 2 1 1 1 5 रु० 2400 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 11 1 3 1 16 रु० 2400 डाक विभाग (जे०ई०- मुख्यालय) 9 10 6 4 29 रु० 2400 केन्द्रीय सतर्कता आयोग 2 1 - - 3 रु० 2400 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक 14 8 4 2 28 रु० 2400 संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी, रक्षा मंत्रालय 10 1 5 2 18 रु० 2400 इंटेलिजेंस ब्यूरो 24 (21 इंग्लिश, 3 हिंदी) 13 (12 इंग्लिश, 1 हिंदी) 1 4 42 रु० 2400 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग - - - 1 1 रु० 2400 राजभाषा विभाग - 1 - - 1 रु० 2400 भारत के रजिस्ट्रार जनरल 1 - - 1 2 रु० 2400 भारतीय तट रक्षक 17 9 5 2 33 रु० 2400 विदेश मंत्रालय 16 1 5 3 25 रु० 2400 इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रोद्योगिकी विभाग 2 1 - - 3 रु० 2400 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 3 2 - - 5 रु० 2400 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 10 1 1 1 13 रु० 2400 भारतीय चुनाव आयोग 7 1 1 1 10 रु० 2400 प्रवर्तन निदेशालय (राजस्व विभाग) 9 4 - 2 15 रु० 2400 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय 3 - 1 1 5 रु० 2400 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कार्यालय (संस्कृति मंत्रालय) 6 1 - 1 8 रु० 2400 राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन 2 2 - - 4 रु० 2400 दूरसंचार विभाग 2 - - - 2 रु० 2400 शिपिंग मंत्रालय 3 1 - - 4 रु० 2400 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - - - 1 1 रु० 2400 पावर मंत्रालय - - 1 - 1 रु० 2400 राष्ट्रपति सचिवालय 1 - - - 1 रु० 2400 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2 1 2 1 6 रु० 2400 एयरोनॉटिकल गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (रक्षा मंत्रालय) 5 2 1 - 8 रु० 2400 कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग(कृषि मंत्रालय) 1 - - - 1 रु० 2400 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण 2 2 - - 4 रु० 2400 पर्यटन मंत्रालय 1 - - - 1 रु० 2400 सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (सेना मुख्यालय) 20 12 4 - 36 रु० 2400 सी०बी०डी०टी० (राजस्व विभाग) 418 134 84 45 681 रु० 2400 नागरिक जनशक्ति योजना और भर्ती निदेशालय (डी०सी०एम०पी०आर०) 14 11 8 2 35 रु० 2400 नागरिक उड्डयन मंत्रालय 2 1 - - 3 रु० 2400 विकास आयुक्त (एम०एस०एम०ई० मंत्रालय) - - 1 - 1 रु० 2400 केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल 5 3 - - 8 रु० 2400 जल संसाधन मंत्रालय 6 3 - - 9 रु० 2400 आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) 3 - 1 - 4 रु० 2400 कपड़ा मंत्रालय 9 3 1 - 13 रु० 2400 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग 3 - - - 3 रु० 2400 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (डी०जी०एच०एस०) 13 4 3 1 21 रु० 2400 सी०बी०ई०सी० (राजस्व विभाग) 49 16 12 7 84 रु० 2400 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 3 - - - 3 रु० 2400 कुल 765 266 155 90 1276

SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी 2016 रिक्तियां मंत्रालय/ विभाग/ संगठन अनारक्षित पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कुल पे-ग्रेड केन्द्रीय सतर्कता आयोग 3 - - 1 4 4600 निर्वाचन आयोग 3 1 - 1 5 4600 विदेश मंत्रालय 19 2 6 11 38 4600 संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी, रक्षा मंत्रालय 70 21 5 36 132 4600 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्याय अधिकरण 13 4 1 7 25 4200 फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज निदेशालय 3 - - - 3 4200 जल संसाधन मंत्रालय - - - - - 4200 युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय - - - - - 4200 SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 2016 रिक्तियां मंत्रालय/ विभाग/ संगठन अनारक्षित पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कुल पे-ग्रेड भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक 20 6 3 11 40 2400 सी०बी०डी०टी० (राजस्व विभाग) 369 35 35 - 439 2400 सी०बी०इ०टी० (राजस्व विभाग) 74 17 10 38 139 2400 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 16 4 2 8 30 2400 केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो - - - - - 2400 केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन मंत्रालय 1 1 - - 2 2400 केन्द्रीय सतर्कता आयोग 1 - - - 1 2400 महालेखा नियंत्रक 7 4 - 1 12 2400 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा) 30 13 34 9 86 2400 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग 6 - - 1 7 2400 उपभोक्ता मामलों के विभाग 2 - - 1 3 2400 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 1 - - - 1 2400 फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज निदेशालय (गृह मंत्रालय) 3 1 - 2 6 2400 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग 2 1 - 1 4 2400 इलेक्ट्रॉनिक्स और सुचना प्रौद्योगिकी विभाग 6 2 - 3 11 2400 निर्वाचन आयोग 1 - - 1 2 2400 इंटेलिजेंस ब्यूरो (इंग्लिश माध्यम) 5 - - 1 6 2400 इंटेलिजेंस ब्यूरो (हिंदी माध्यम) 1 - - - 1 2400 आयकर निपटान आयोग (राजस्व विभाग) 4 - - - 4 2400 सैन्य अभियंता सेवाएं (सेना मुख्यालय) 42 8 7 21 78 2400 सूचना और प्रसारण मंत्रालय 5 - 1 1 7 2400 पर्यावरण और वन मंत्रालय 23 2 2 2 29 2400 विदेश मंत्रालय 8 1 - 7 16 2400 संचार मंत्रालय (डाक विभाग) 20 5 4 6 35 2400 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) 32 - - - 32 2400 संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी, रक्षा मंत्रालय 16 3 1 9 29 2400 कपडा मंत्रालय 1 - - - 1 2400 शहरी विकास मंत्रालय 45 7 - 19 71 2400 जल संसाधन मंत्रालय 5 - - 3 8 2400 युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय 8 1 - 3 12 2400 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1 - - - 1 2400 विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) 2 - - - 2 2400 राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) 1 - - 2 3 2400 महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय 8 1 1 5 15 2400 कुल 877 140 112 211 1340

SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’ 2018 परीक्षा: तैयारी की टिप्स और स्ट्रैटेजी

2016 में स्टेनोग्राफर ग्रेड- सी पद के लिए शार्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों की संख्या

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति ऑर्थोपेडिक विकलांग दृष्टीबाधित अनारक्षित कुल रिक्तियां 29 14 60 2 2 111 214 संस्तुत उम्मीदवार 29 3 45 - - 96 173 2016 में स्टेनोग्राफर ग्रेड- डी पद के लिए शार्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों की संख्या

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति ऑर्थोपेडिक विकलांग दृष्टीबाधित भूतपूर्व सैनिक अनारक्षित कुल रिक्तियां 112 99 153 22 13 74 765 1129 संस्तुत उम्मीदवार 112 56 155 15 03 01 765 1088





















SSC स्टेनोग्राफर 2018 पात्रता मानदंड

आइए- स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' पदों के लिए विभिन्न योग्यता मानदंडों पर एक नज़र डालते हैं:

आयु सीमा

01 अगस्त, 2018 को आवेदक की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

नोट: दिनांक 2 अगस्त 1990 और 1 अगस्त 1999 के बीच पैदा हुए आवेदक ही इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

आयु सीमा में छूट

आयु में छूट सरकारी नियमों और विनियमन के अनुसार ही दी जाएगी-

Category ऊपरी आयु सीमा में अनुमान्य आयु-छूट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष पिछड़ी जाति 3 वर्ष शारीरिक विकलांग 10 वर्ष शारीरिक विकलांग (पिछड़ी जाति) 13 वर्ष शारीरिक विकलांग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) 15 वर्ष भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/ सामान्य) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा हटाने के बाद -3 वर्ष भूतपूर्व सैनिक (पिछड़ी जाति) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा हटाने के बाद -6 वर्ष (3 वर्ष + 3 वर्ष) भूतपूर्व सैनिक (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा हटाने के बाद -8 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष)

शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इसलिए, इस परीक्षा में आवेदन हेतु इंटरमीडिएट / उच्च माध्यमिक / 12 वीं कक्षा की योग्यता अनिवार्य है।

नोट:

उन सभी उम्मीदवारों, जो आयोग द्वारा स्किल टेस्ट के लिए योग्य घोषित किये जायेंगे; को प्रासंगिक सर्टिफिकेटो, जैसे कि इंटरमीडिएट / उच्चतर माध्यमिक / 10 + 2 / वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा के 01 अगस्त 2018 को या से पहले जारी किये गए अंक पत्र, अनंतिम सर्टिफिकेटो (Provisional Certificates) इत्यादि की मूल प्रति को प्रदर्शित करना होगा. इसमें असफल होने पर, आयोग द्वारा इन उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता को स्थगित कर दिया जायेगा.

वे उम्मीदवार, जो दस्तावेज के आधार पर यह साबित करने में सक्षम होते हैं कि क्वालीफाइंग परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ़ तारीख को या इससे पहले घोषित किया गया था और वे इसमें सफल हुए थे, को शैक्षिक योग्यता के मानदंडों को पूरा करना होगा.

राष्ट्रीयता/ नागरिकता

उम्मीदवार को निम्न में से कोई एक होना आवश्यक है-

अ) भारत का नागरिक, या

आ) नेपाल का नागरिक/ प्रजा, या

इ) भूटान का नागरिक/ प्रजा, या

ई) एक तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया था.

उ) भारत में स्थायी रूप से रहने वाला, या भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, केन्या के पूर्वी अफ्रीकी देशों, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (पूर्व में तंज़ानिया और ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से आया हो.

नोट: उपरोक्त दी गयी (आ), (इ), (ई) और (उ) श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार के पास उसके नाम पर भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

SSC स्टेनोग्राफर 2018 आवेदन प्रक्रिया

आवेदक, SSC स्टेनोग्राफर का आवेदन पत्र 29 सितम्बर से 22 अक्टूबर, 2018 तक ssc.nic.in पर भर कर सकते हैं. आपकी सुविधा के लिए, हमने आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक कुछ सम्बंधित जानकारियों को नीचे सारिणीबद्ध किया है. आइये-इन बिन्दुओं पर एक नज़र डालते हैं-

आवेदन कैसे करें : आवेदकों को सिर्फ http://ssconline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

: आवेदकों को सिर्फ http://ssconline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन शुल्क: रु० 100/-(केवल एक सौ रूपये)

श्रेणी फीस पुरुष (सामान्य/ पिछड़ी जाति) रु० 100 महिला (सभी श्रेणियों से) कोई फीस नहीं अ०जा०/ अ० ज० जा०/ पूर्व- सैनिक/ विकलांग उम्मीदवार कोई फीस नहीं

भुगतान का तरीका: शुल्क का भुगतान एसबीआई चालान / एसबीआई नेट बैंकिंग या किसी भी बैंक के क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

शुल्क का भुगतान एसबीआई चालान / एसबीआई नेट बैंकिंग या किसी भी बैंक के क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। संचार का पता: अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अपना नाम और संचार का पूरा पता लिखें और 6 अंको का पिन कोड लिखना न भूलें।

अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अपना नाम और संचार का पूरा पता लिखें और 6 अंको का पिन कोड लिखना न भूलें। स्थायी पता: अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अपना नाम और अपना पूरा स्थायी पता लिखें और दिए गए बॉक्स में 6 अंकों का पिनकोड लिखना न भूलें।

अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अपना नाम और अपना पूरा स्थायी पता लिखें और दिए गए बॉक्स में 6 अंकों का पिनकोड लिखना न भूलें। फोटोग्राफ: फोटोग्राफ्स की फाइल का डिजिटल आकार 4 के०बी० से अधिक और 12 के०बी० से कम होना चाहिए। उम्मीदवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली फोटोग्राफ को हाल ही की, आरामपूर्ण चेहरे और रंगीन फॉर्मेट में होना चाहिए और तस्वीर रंगीन होनी चाहिए न कि हल्के रंग, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि की। यदि फ्लैश का उपयोग किया जाता है तो सुनिश्चित करें कि आँखों का रंग लाल नहीं होना चाहिए और चश्में के मामले में आपकी आंखें दिखाई देनी चाहिए। चेहरे को पूरी फोटो का 80% से कम कवर नहीं करना चाहिए।

फोटोग्राफ्स की फाइल का डिजिटल आकार 4 के०बी० से अधिक और 12 के०बी० से कम होना चाहिए। उम्मीदवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली फोटोग्राफ को हाल ही की, आरामपूर्ण चेहरे और रंगीन फॉर्मेट में होना चाहिए और तस्वीर रंगीन होनी चाहिए न कि हल्के रंग, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि की। यदि फ्लैश का उपयोग किया जाता है तो सुनिश्चित करें कि आँखों का रंग लाल नहीं होना चाहिए और चश्में के मामले में आपकी आंखें दिखाई देनी चाहिए। चेहरे को पूरी फोटो का 80% से कम कवर नहीं करना चाहिए। उम्मीदवार का हस्ताक्षर: हस्ताक्षर को जे०पी०जी० प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए। हस्ताक्षर फ़ाइल का डिजिटल साइज़ 1 के०बी० और 12 के०बी० के बीच में होना चाहिए।

SSC स्टेनोग्राफर 2018 प्रवेश पत्र

सभी पंजीकृत उम्मीदवारों को रोल नंबर, परीक्षा क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा की तिथि से दो सप्ताह पहले सौंपे जायेंगे।

नोट:

परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में, समय सारिणी को इंगित किया जायेगा और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए परीक्षा का स्थान सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा की तिथि से 2 हफ्तें पहले नोटिफाई कर दिया जायेगा.

यह पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा से एक सप्ताह पहले परीक्षा के लिए अपना प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने में असमर्थ है, तो उसे तुरंत पंजीकरण आई०डी०, एस०बी०आई० की लेनदेन आईडी, चालान की प्रतिलिपि आदि जैसे विवरण के साथ संबंधित क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा। ऐसा करने में विफल होने पर आयोग द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार करने से वंचित कर दिया जायेगा।

कम से कम एक मूल फोटो आई०डी० जैसे वोटर आई०डी०, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार या अन्य कार्यालयों, जहां उम्मीदवार काम कर रहे हैं, द्वारा जारी आई०डी० कार्ड ले जाना अनिवार्य है। इस तरह के पहचान पत्र के बिना उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल / स्किल टेस्ट के स्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उम्मीदवारों को 3 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स को अवश्य लाना होगा जिन्हें उन्हें पर्यवेक्षक की उपस्तिथि में, यदि आवश्यक हो, आयोग द्वारा प्रदत्त प्रवेश पत्र पर लगाना होगा. उम्मीदवार जो फोटोग्राफ नहीं लायेंगे उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा.

को अवश्य लाना होगा जिन्हें उन्हें पर्यवेक्षक की उपस्तिथि में, यदि आवश्यक हो, आयोग द्वारा प्रदत्त प्रवेश पत्र पर लगाना होगा. उम्मीदवार जो फोटोग्राफ नहीं लायेंगे उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा. उम्मीदवारों को फोटोग्राफ्स की 10 प्रतियाँ रखने की सलाह दी जाति हैं जोकि आवेदन पत्र जमा करते समय उन्होंने लगायी थी और उन्हें इन फोटोग्राफ्स को पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान रखने की भी सलाह डी जाति हैं.

SSC स्टेनोग्राफर 2018 परीक्षा केंद्र

प्रवेश प्रमाण पत्र आदि की प्राप्ति से संबंधित पत्राचार और अन्य शिकायतों को संबंधित क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाना चाहिए, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं: -

आगरा (3001) इलाहाबाद (3003) कानपुर (3009) गुना (6004) लखनऊ (3010) वाराणसी (3013) भुवनेश्वर (4604) रायपुर (6204) भागलपुर (3201) पटना (3206) मुंबई (7204) जलंधर (1402) गंगटोक (4001) रांची (4205) जलपाईगुड़ी (4408) कोलकाता (4410) संबलपुर (4609) पोर्ट ब्लेयर (4802) सूरत (7007) लेह (1005) बेंगलुरू (9001) तिरुवनंतपुरम (9 211) कोच्चि (9204) त्रिशूर (9212) दिल्ली (2201) औरंगाबाद (7202) अंबिकापुर (6201) चंडीगढ़ (1601) गुवाहाटी (दिसपुर) (5105) जयपुर (2405) जोधपुर (2406) कोटा (2407) इम्फाल (5501) कोल्हापुर (7203) चंदवाड़ा (6003) नागपुर (7205) हैदराबाद (8002) इटानगर (5001) डिब्रूगढ़ (5102) जोरहाट (5107) चेन्नई (8201) शिलांग (5401) आइजोल (5701) कोहिमा (5302) अल्मोड़ा (2001) गुंटूर (8001) वडोदरा (7002) राजकोट (7006) श्रीनगर (2004) (उत्तराखंड) मदुरै (8204) विशाखापत्तनम (8007) इंदौर (6006) रीवा (6012) हमीरपुर (1202) अलवर (2402) देहरादून (2002) भटिंडा (1401) कोझिकोड (कालीकट) (9206) अजमेर (2401) हल्द्वानी (2003) ग्वालियर (6005) धारवाड़ (9004) श्रीगंगानगर (2408) जम्मू (1004) जगदलपुर (6203) शिमला (1203) खांडवा (600 9) चुराचंदपुर (5502) मंगलुरु (9008) उदयपुर (2409) बिलासपुर (6202) अहमदाबाद (7001) गुलबर्गा (9005) मैसूर (9009) बीकानेर (2404) हरिद्वार (2005) सिलचर (5111) अगरतला (5601) विजयवाड़ा (8008) पणजी (7801) पुणे (7208) नासिक (7207) अमरावती (7201) जबलपुर (6007) चतरपुर (6002) मंदसौर (6010) झाबुआ (6008) भोपाल (6001), श्रीनगर (1007) इलाहाबाद (3003) कानपुर (300 9) गुना (6004)

SSC स्टेनोग्राफर 2018 परीक्षा में आरक्षण

एससी / एसटी / ओबीसी / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग व्यक्तियों (पी०डब्ल्यू०डी०) आदि के लिए आरक्षण मौजूदा सरकार के आदेशानुसार दिया जायेगा-

• सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार, स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' की पदों के लिए One Arm (OA), One Leg (OL), Both Legs (BL), Blind (B) and LV (Low vision) से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों को भी योग्य माना जायेगा।

• सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार, स्टेनोग्राफर ग्रेड 'डी' की पदों के लिए One Arm (OA), One Leg (OL), Both Legs (BL), Blind (B) and LV (Low vision) से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों को भी योग्य माना जायेगा।

SSC स्टेनोग्राफर 2018 परीक्षा पैटर्न और सिलेबस

SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी और डी 2018 की परीक्षा को 2 विभिन्न चरणों में आयोजित किया जायेगा. पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दूसरे चरण में, SSC द्वारा स्किल टेस्ट को आयोजित किया जायेगा.

पेपर - 1: ऑनलाइन बहुविकल्पीय प्रश्न

क्रम संख्या विषयों का विवरण प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक समयावधि 1 जनरल इंटेलिजेंस (रीजनिंग के प्रश्न) 50 50 2 घंटे (विकलांगों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट) 2 सामान्य जागरूकता 50 50 3 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 100 कुल 200 200



पेपर- 2: स्किल टेस्ट

उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्किल परीक्षण के लिए चुना जाएगा। स्किल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल अंक के आधार पर आयोग द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की जाएगी।

इस परीक्षा में, उम्मीदवारों को अंग्रेजी / हिंदी में 10 मिनट का श्रुतलेख दिया जाएगा:

स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी स्टेनोग्राफर ग्रेड-डी गति 100 शब्द प्रति मिनट 80 शब्द प्रति मिनट श्रुतलेख को प्रतिलिपि बनाने का समय 50 मिनट (इंग्लिश) 40 मिनट (इंग्लिश) 65 मिनट (हिंदी) 55 मिनट (हिंदी)

चरण 3: अंतिम चयन

उम्मीदवारों का उपयोगकर्ता विभागों को आवंटन उनकी योग्यता की स्थिति और उनके द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार, जो इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे, दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे और परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान उम्मीदवारों को नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण से गुजरना होगा या परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा। परिवीक्षा की अवधि के सफल समापन पर, यदि उम्मीदवारों को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना गया तो नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा उनके पद की पुष्टि हो जाएगी।

SSC स्टेनोग्राफर 2018 परीक्षा की तैयारी की स्ट्रैटेजी

SSC स्टेनोग्राफर 2018 के उपर्युक्त परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम को पढने के बाद, अगला कदम एक अध्ययन योजना बनाना और उस पर काम करना है। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करके अपने मजबूत और कमजोर बिंदुओं का विश्लेषण करें और अभ्यास शुरू करें। नियमित अभ्यास से परीक्षा में सटीकता और उच्च स्कोर प्राप्त करने में मदद मिलती हैं।

आइए- अब SSC स्टेनोग्राफर 2018 परीक्षा के पेपर -1 को दक्षता से हल करने के तरीकों को पर नज़र डालते हैं:

नियमित अभ्यास: अपनी गति और सटीकता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन पिछले साल के पेपर और मॉक टेस्ट्स का अभ्यास करने की आदत बनाएं। पिछले साल के पेपर्स को हल करें क्योंकि इसमें से कई प्रश्नों को आगामी परीक्षा में दोहराया जाता है।

अपनी गति और सटीकता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन पिछले साल के पेपर और मॉक टेस्ट्स का अभ्यास करने की आदत बनाएं। पिछले साल के पेपर्स को हल करें क्योंकि इसमें से कई प्रश्नों को आगामी परीक्षा में दोहराया जाता है। एक उचित अध्ययन योजना बनाएं: प्रश्नपत्र के सभी वर्गों के लिए उचित रणनीति और समय सारणी का पालन करें।

प्रश्नपत्र के सभी वर्गों के लिए उचित रणनीति और समय सारणी का पालन करें। महत्वपूर्ण विषयों का अभ्यास करें: छात्र ऊपर वर्णित अध्याय-वार विश्लेषण देख सकते हैं और पहले महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करें।

छात्र ऊपर वर्णित अध्याय-वार विश्लेषण देख सकते हैं और पहले महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें: सबसे पहले आप कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें और उन्हें बेहतर बनाने में अधिक समय व्यतीत करें। अपने कमजोर क्षेत्रों में अधिक समय और मजबूत क्षेत्रों में कम समय प्रदान करें।

सबसे पहले आप कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें और उन्हें बेहतर बनाने में अधिक समय व्यतीत करें। अपने कमजोर क्षेत्रों में अधिक समय और मजबूत क्षेत्रों में कम समय प्रदान करें। समय प्रबंधन: मॉक टेस्ट्स को हल करते समय अपना समय सही ढंग से प्रबंधित करने का प्रयास करें ताकि आप उन वर्गों को अधिक समय दें सकें जिनमें आप मजबूत हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप परीक्षा की समय अवधि का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। याद रखें कि इस परीक्षा में कोई अनुभागीय समय सीमा और विभागीय कट ऑफ नहीं है। तो आपका कार्य सिर्फ अपने स्कोर को अधिक से अधिक रखना है, जोकि आप हालांकि आसानी से कर सकते हैं।

SSC स्टेनोग्राफर परिणाम

कर्मचारी चयन आयोग (SSC), प्रत्येक परीक्षा के पूरा होने के बाद परिणाम को दो चरणों में जारी करता है। पिछले चरण में पास होने के बाद, अगले दौर के लिए उम्मीदवारों को चुना जाता है। परिणाम की घोषणा होने के बाद, अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट से सीधे परिणाम की जांच कर सकते हैं।

SSC स्टेनोग्राफर 2017-18 परीक्षा का परिणाम नवंबर 2018 में घोषित होने की उम्मीद है। इसमें शॉर्टलिस्टेड छात्रों को कौशल परीक्षण के लिए उपस्थित होना होगा।

SSC स्टेनोग्राफर कट-ऑफ

SSC परीक्षाओं के आयोजन के बाद जल्द ही अपनी वेबसाइट पर इनकी आधिकारिक कट ऑफ अंक सूची जारी करता है। तो, आइए 2017 और 2016 में SSC स्टैनोग्राफर ग्रेड-सी और डी पद के लिए कट ऑफ अंक को देखते हैं-

SSC स्टेनोग्राफर 2017 ग्रेड ‘सी’ पेपर-1 का कट-ऑफ पेपर-1 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति ऑर्थोपेडिक विकलांग दृष्टीबाधित अनारक्षित कुल कट-ऑफ अंक 127.00 101.00 138.00 100.00 100.00 141.00

उपस्थित उम्मीदवार 1419 1454 2485 369 79 2663 8469 SSC स्टेनोग्राफर 2017 ग्रेड ‘डी’ पेपर-1 का कट-ऑफ

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति भूतपूर्व सैनिक ऑर्थोपेडिक विकलांग दृष्टीबाधित अनारक्षित कुल कट-ऑफ अंक 123.50 106.00 124.50 40.00 106.00 66.00 134.50

उपस्थित उम्मीदवार 1836 1107 6788 393 268 249 4363 15004

SSC स्टेनोग्राफर 2016 ग्रेड ‘सी’ पेपर-1 का कट-ऑफ पेपर-1 अनारक्षित ऑर्थोपेडिक विकलांग पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दृष्टीबाधित कट-ऑफ अंक 120.00 90.00 111.50 107.50 90.25 89.50 SSC स्टेनोग्राफर 2016 ग्रेड ‘डी’ पेपर-1 का कट-ऑफ पेपर-1 अनारक्षित ऑर्थोपेडिक विकलांग पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दृष्टीबाधित अनारक्षित कट-ऑफ अंक 107.25 74.00 99.90 94.25 75.25 20.00 58.75

SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ 2016 कट-ऑफ (स्किल परीक्षण) स्किल टेस्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति ऑर्थोपेडिक विकलांग दृष्टीबाधित अनारक्षित कुल % गलतियों पर कट-ऑफ 7% 7% 7% 7% 7% 5%

उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या 54 3 59 - - 89 205 SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘डी’ 2016 कट-ऑफ (स्किल परीक्षण)

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति ऑर्थोपेडिक विकलांग दृष्टीबाधित अनारक्षित कुल अनुसूचित जाति % गलतियों पर कट-ऑफ 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7%

उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या 368 67 620 1 19 3 635 1713

SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा की उत्तर कुंजियाँ

कर्मचारी चयन आयोग आधिकारिक तौर पर परीक्षा के सफल समापन के कुछ महीनों के बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी, पेपर -1 की परीक्षा कुंजी को अपनी वेबसाइट पर जारी करता है। उम्मीदवार SSC द्वारा जारी उत्तर कुंजी के आधार पर अपने अनुमानित अंक और अपेक्षित रैंक की गणना कर सकते हैं।