Success Story: कैंसर पीड़ित पिता की देखरेख के साथ 88 रैंक लाकर IAS बनी रीतिका जिंदल

Success Story: संघ लोक सेवा आयोग(यूपीएससी) की ओर से हर साल आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में लाखों युवा अपनी किस्मत और मेहनत को आजमाते हैं। हालांकि, यह परीक्षा आसान नहीं है, लेकिन जब आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो यह परीक्षा और भी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि, उस समय खुद को और परिवार को संभालते हुए परीक्षा में सफलता पाना बहुत मुश्किल होता है। आज हम आपको पंजाब के मोगा शहर की रहने वाली रीतिका जिंदल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने कैंसर से पीड़ित पिता की देखरेख के साथ यूपीएससी की तैयारी की और दूसरे प्रयास में ही 88 रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बन गईं।

रीतिका जिंदल मूलरूप से पंजाब के मोगा शहर की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पंजाब में पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉर्मस में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की।

Salute to young #IAS officer #RitikaJindal for breaking age old parochial tradition by performing 'havan' at Shalooni temple, Solan HP. She also taught lessons of equality to priests, others. This gutsy officer shows us true spirit of #Dussehra.@jairamthakurbjp@IASassociation pic.twitter.com/o3xSBjjAnK