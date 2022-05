दिल्ली की इस सरकारी स्कूल टीचर का पढ़ाने का तरीका अनोखा है, वायरल हो रहा है डांस वीडियो

Teacher Viral Dance Video: दिल्ली के एक सरकारी स्कूल टीचर का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शिक्षिका अपनी छात्रा के साथ डांस करते हुए नजर आ रही है. बता दें हर कोई इस वीडियो में टीचर और स्टूडेंट का डांस देखकर उनका फैन हो गया है. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा है.

आपको बता दें जब कोई अपने काम को केवल जिम्मेदारी की तरह नहीं लेता बल्कि उसे आनंद लेते हुए करता है तो रिजल्ट भी चौंकाने वाले आते हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब दिल्ली की सरकारी स्कूल की टीचर मनु गुलाटी का ले सकते हैं. मनु गुलाटी हमेशा अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए नए-नए नियम अपनाती रहती हैं.

Students love to be teachers. They love role reversal.

"मैम आप भी करो। मैं सिखाऊंगी।"



English lang teaching followed by some Haryanvi music- A glimpse of the fag end of our school day.☺️💕#MyStudentsMyPride #DelhiGovtSchool pic.twitter.com/JY4v7glUnr