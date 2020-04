CBSE के ये स्किल बेस्ड कोर्सेज बढ़ाते हैं आपका मार्क्स प्रतिशत

The Skill based CBSE Courses can increase Your Marks Percentage

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस वर्ष शुरू होने वाले एकेडमिक सेशन से क्लास 6 से 12 वीं क्लास तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ी संख्या में स्किल बेस्ड कोर्सेज ऑफर किये हैं. इस संदर्भ में गत 07 अप्रैल को CBSE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसी के साथ हम आपके यह भी बताना चाहते हैं कि CBSE ने पहले से ही अपने स्टूडेंट्स के लिए कई वोकेशनल और स्किल बेस्ड कोर्सेज ऑफर किये हैं. दरअसल, ये सभी स्किल बेस्ड और वोकेशनल कोर्सेज स्टूडेंट्स को CBSE बोर्ड एग्जाम्स में उनका मार्क्स प्रतिशत बढ़ाने में सहायता करते हैं. इतना ही नहीं, इन सभी स्किल बेस्ड और वोकेशनल कोर्सेज की वजह से स्टूडेंट्स कई उपयोगी स्किल्स सीख लेते हैं जो आगे चलकर उनके भावी करियर क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित होते हैं.

CBSE के स्किल बेस्ड कोर्सेज का लगातार बढ़ता महत्त्व

यह तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करके देश की जॉब मार्केट में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टैलेंट, इंटरेस्ट और स्किल सेट के मुताबिक ही विभिन्न जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और मेडिकल टेस्ट आदि देकर अपने लिए कोई सूटेबल जॉब हासिल करते हैं. हमारे देश में फरवरी, 2020 में बेरोज़गारी की दर 7.8 प्रतिशत थी. यह डाटा बहुत चौंकाने वाला है. बेशक आपको कोई जॉब केवल तब ही मिल सकती है जब आप उस जॉब के लिए जरुरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टैलेंट और स्किल सेट हो. हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में बहुत से स्टूडेंट्स अपनी इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री हासिल करने के बावजूद या तो कुछ समय तक बेरोज़गार ही रहते हैं या फिर, उन स्टूडेंट्स को अपनी क्वालिफिकेशन और टैलेंट के मुताबिक कोई सूटेबल जॉब ऑफर नहीं मिलता है. इसलिए, स्कूल लेवल से ही अगर स्टूडेंट्स पर्याप्त स्किल-सेट सीख लें तो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते ही उन्हें कोई सूटेबल जॉब ज्वाइन करने में काफी मदद मिल सकती है.

CBSE के स्किल बेस्ड कोर्सेज का विवरण और लिस्ट

अब हम आपके लिए CBSE के स्किल बेस्ड कोर्सेज का संक्षिप्त विवरण और लिस्ट पेश कर रहे हैं ताकि आप मनचाहा स्किल बेस्ड कोर्स चुनकर उससे भरपूर फायदा उठा सकें. CBSE ने क्लास 6 से 12 वीं क्लास तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 विभिन्न स्तरों पर अपने ये सभी स्किल बेस्ड कोर्सेज ऑफर किये हैं जैसेकि:

मिडल लेवल – इसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं जिनके लिए कुल 9 कोर्सेज ऑफर किये गए हैं. इन कोर्सेज की अवधि 12 घंटे है. कुल 40 मार्क्स के इन कोर्सेज में 15 मार्क्स थ्योरी के लिए और 35 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किये गए हैं.

इसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं जिनके लिए कुल 9 कोर्सेज ऑफर किये गए हैं. इन कोर्सेज की अवधि 12 घंटे है. कुल 40 मार्क्स के इन कोर्सेज में 15 मार्क्स थ्योरी के लिए और 35 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किये गए हैं. सेकेंडरी लेवल - इसमें क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं जिनके लिए कुल 18 कोर्सेज ऑफर किये गए हैं. कुल 100 मार्क्स के इन कोर्सेज में 50 मार्क्स थ्योरी के लिए और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किये गए हैं.

इसमें क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं जिनके लिए कुल 18 कोर्सेज ऑफर किये गए हैं. कुल 100 मार्क्स के इन कोर्सेज में 50 मार्क्स थ्योरी के लिए और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किये गए हैं. सीनियर सेकेंडरी लेवल - इसमें क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं जिनके लिए कुल 37 कोर्सेज ऑफर किये गए हैं. कुल 100 मार्क्स के इन कोर्सेज में 50 मार्क्स थ्योरी के लिए और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किये गए हैं.

आइये अब CBSE के स्किल बेस्ड कोर्सेज की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं:

List of CBSE skill courses for middle level (classes 6 to 8)

LIST OF SK ILL COURSES OFFERED AT MIDDLE LEVEL (FOR CLASSES VI / VII / VIII) S. No. COURSE NAME Duration MARKS DISTRIBUTION Theory Practical 1 Artificial Intelligence 12 hours 15 35 2 Beauty & Wellness 12 hours 15 35 3 Design Thinking 12 hours 15 35 4 Financial Literacy 12 hours 15 35 5 Handi crafts 12 hours 15 35 6 Information Technology 12 hours 15 35 7 Marketing! Commercial Application 12 hours 15 35 8 Mass Media 12 hours 15 35 9 Travel & Tourism 12 hours 15 35

List of CBSE skill courses for secondary level (classes 9 to 10)

LIST OF SK ILL COURSES OFFERED AT SECONDARY LEVEL (FOR IX & X) S. No. SUB CODE COURSE NAME JOB ROLES MARKS DISTRIBUTION Theory Practical 1 401 Retail Store Operations Assistant 50 50 2 402 Information Technology Domestic IT Executive/

Operator 50 50 3 403 Security Unarmed Security Guard 50 50 4 404 Automotive Automotive Service Technician 50 50 5 405 introduction To Financial Markets Business Correspondent 50 50 6 406 introduction To Tourism Assistant Tour Guide 50 50 7 407 Beauty & Wellness Assistant Beauty Therapist 50 50 8 408 Agriculture Solanaceous Crop Cultivator 50 50 9 409 Food Production Assistant Chef (reg.) 50 50 10 410 Front Office Operations Front Office Executive 50 50 11 411 Banking & insurance Field Executive 50 50 12 412 Marketing & Sales Marketing Assistant 50 50 13 413 Health Care General Duty Assistant 50 50 14 414 Apparel Hand Embroider 50 50 IS 415 Multi Media Texture Artist 50 50 16 416 Multi Skill Foundation course Multi Skill Assistant 50 50 17 417 Artificial Intelligence 50 50 18 418 Physical Activity Trainer (New) 50 50

List of CBSE skill courses for senior secondary level (classes 11 to 12)

LIST OF SKILL ELECTIVES OFFERED AT SENIOR SECONDARY LEVEL (FOR XI & XII) S. No. Sub. Code Name Job Roles MARKS DISTRIBUTION Theory Practical 1 801 Retail Sales Associate 60 40 2 802 lnfortn3tion Technology IT Helpdesk Assistant 60 40 3 803 Web Application web Developer 60 40 4 804 Automotive Automotive Service Technician 60 40 5 805 Financial Markets Management Equity Dealer/Mutual Fund Agent 60 40 6 806 Tourism Tour Guide 60 40 7 807 Beauty & wellness Beauty Therapist 60 40 8 808 Agriculture Agriculture Extension worker 70 30 9 809 Food Production Trainee Commie 60 40 10 810 Front Office Operations Counter Sales Executive 60 40 11 811 Banking Sales Executive (Banking product) 60 40 12 812 Marketing Marketing Executive 60 40 13 813 Health Care General Duty Assistant 60 40 14 814 Insurance Sales Executive (Insurance) 60 40 15 816 Horticulture Floriculturist

(Protected)/Entrepreneur 60 40 16 817 Typography & Computer Application Executive Assistant 60 40 17 818 Geospatial Technology GIS Operator 60 40 18 819 Electrical Technology Field Technician-other home 60 40 19 820 Electronic Technology installation Technician 60 40 20 821 Multi-Media Animator 50 50 21 822 Taxation Assistant Tax Consultant/ GST

Accounts Assistant 60 40 22 823 Cost Accounting Jr. Accountant 60 40 23 824 Office Procedures& Practices Executive Assistant 60 40 24 825 Shorthand (English) Stenographer 60 40 25 826 Shorthand (Hindi) Stenographer 60 40 26 827 Air-Conditioning &

Refrigeration Service Technician 60 40 27 829 Textile Design Design Assistant (Apparel / Textile) 60 40 28 830 Design Assistant Designer 50 50 29 831 Salesmanship Sales Executive 60 40 30 833 Business Administration Business Executive 70 30 31 834 Food Nutrition & Dietetics Assistant Dietician 70 30 32 835 Mass Media Studies Media Assistant 70 30 33 836 Library & information Science Library Assistant 70 30 34 837 Fashion Studies Assistant Fashion -Designer 70 30 35 841 Yoga Yoga instructor 50 50 36 842 Early Childhood Care &

Education Early Childhood Educator 50 50 37 843 Artificial Intelligence (New) 50 50

जॉब, इंटरव्यू, करियर, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एकेडेमिक और पेशेवर कोर्सेज के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने और लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jagranjosh.com पर विजिट कर सकते हैं.