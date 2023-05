UP VDO Bharti 2023 : 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी, जानें कैसे करें आवेदन

UP Gram Panchayat Adhikari 2023 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू हो रही है और इच्छुक उम्मीदवार 12 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं. विस्तृत जानकारी के लिए डिटेल्स नीचे पढ़ें.

UP Gram Panchayat Adhikari 2023 : 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी

UP UP VDO Bharti 2023 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने ग्राम पंचायत अधिकारी ( UP VDO Bharti) के 1468 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. ये भर्तियाँ स्थाई तौर पर की जाएंगी. पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू हो रही है और इच्छुक उम्मीदवार 12 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं. पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है. साथ ही पदों पर भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे.

पदों की विस्तृत जानकरी, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया के लिए डिटेल्स पढ़ें

UP VDO Bharti 2023 Notification and Apply Link

UP Gram Panchayat Adhikari 2023 अधिसूचना लिंक यहाँ क्लिक करें UP Gram Panchayat Adhikari 2023 आवेदन लिंक यहाँ क्लिक करें

UP VDO Bharti 2023 महत्वपूर्ण विवरण :

अधिसूचना जारी करने वाले संस्थान का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) अधिसूचना जारी होने की तिथि 16 मई 2023 आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि 23 मई 2023 आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2023 पदों की संख्या 1468 पद का नाम यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO) आवेदन का माध्यम ऑनलाइन ऑफिसियल लिंक http://upsssc.gov.in/

UP VDO Bharti (Gram Panchayat Adhikari) 2023 पदों का विवरण :

ये भर्तियाँ ग्राम विकास अधिकारी के 1468 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी कुल पदों में से 849 पद अनारक्षित वर्ग के, 356 पद SC, 7 पद ST के और 139 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं.

UP Gram Panchayat Adhikari 2023 आयुसीमा

यूपी ग्राम पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. पदों पर ये भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए हालाँकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों में आयुसीमा नहीं होनी चाहिए.

UP Gram Panchayat Adhikari (UP VDO) 2023 आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पदों पर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को यूपीएसएसएससी की अधिकारिक वेबसाइट http://upsssc.gov.in/ या ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन करना होगा.