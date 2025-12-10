Official UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 Link [OUT]: यूपी एलटी ग्रेड टीचर उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड करें

UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने आज 10 दिसंबर 2025 को UP LT Grade Teacher परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपी एलटी ग्रेड टीचर आंसर की 2025 हिंदी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अनुमानित अंक का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को किसी भी प्रश्न या उत्तर में आपत्ति है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति (Objection) फॉर्म जमा कर सकते हैं।
UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 PDF (Hindi)
UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 Notice PDF
UP LT ग्रेड टीचर आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए चरणों को देखकर UP LT ग्रेड टीचर आंसर की 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है:
सबसे पहले आप UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर, “Whats New” सेक्शन में जाएं।
फिर वहां NOTICE REGARDING ANSWER KEY OF ADVT NO: A-5/E-1/2025, ASSISTANT TEACHER, TRAINED GRADUATE GRADE (M/F) (PRE.) EXAM.-2025 (HINDI) लिंक के समाने View/Download पर क्लिक करें।
“UP LT ग्रेड टीचर आंसर की 2025” पीडीएफ ओपन हो जाएगी।
उत्तर कुंजी PDF को डाउनलोड करें और अपने उत्तरों को चेक करें।
