CLAT 2026 Answer Key OUT, Direct Link
Focus
Quick Links
Breaking News

Official UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 Link [OUT]: यूपी एलटी ग्रेड टीचर उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड करें

By Vijay Pratap Singh
Dec 10, 2025, 19:25 IST

UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 OUT: उम्मीदवार जो यूपी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपनी उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट- uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 OUT
UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 OUT

UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने आज 10 दिसंबर 2025 को UP LT Grade Teacher परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपी एलटी ग्रेड टीचर आंसर की 2025 हिंदी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अनुमानित अंक का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को किसी भी प्रश्न या उत्तर में आपत्ति है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति (Objection) फॉर्म जमा कर सकते हैं।

UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 PDF (Hindi)

यहां क्लिक करें

UP LT Grade Teacher Answer Key 2025 Notice PDF

यहां क्लिक करें

UP LT ग्रेड टीचर आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए चरणों को देखकर UP LT ग्रेड टीचर आंसर की 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है:

  • सबसे पहले आप UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

  • होमपेज पर, “Whats New” सेक्शन में जाएं।

  • फिर वहां NOTICE REGARDING ANSWER KEY OF ADVT NO: A-5/E-1/2025, ASSISTANT TEACHER, TRAINED GRADUATE GRADE (M/F) (PRE.) EXAM.-2025 (HINDI) लिंक के समाने View/Download पर क्लिक करें।

  • “UP LT ग्रेड टीचर आंसर की 2025” पीडीएफ ओपन हो जाएगी।

  • उत्तर कुंजी PDF को डाउनलोड करें और अपने उत्तरों को चेक करें।

Also Check in English,

UPPSC LT Grade Answer Key 2025

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News