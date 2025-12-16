UP Police Computer Operator Admit Card 2025: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर टेस्टिंग परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें कब होगी परीक्षा

UP Police Computer Operator Admit Card 2025: यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A टेस्टिंग परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. टेस्टिंग परीक्षा का आयोजन 21 दिसम्बर को किया जाना है. उम्मीदवार यूपीपीबीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा. उम्मीदवार ध्यान दें बिना एडमिट कार्ड के उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना होगा.

UP Police Computer Operator एग्जाम डेट 2025

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा का आयोजन 21 दिसम्बर को यूपी के दो शहरों में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और लखनऊ में किया जाएगा. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जाना होगा. इसके साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक वैलिड आई डी प्रूफ भी ले जाना होगा.