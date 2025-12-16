CLAT 2026 Result
Focus
Quick Links

UP Police Computer Operator Admit Card 2025: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर टेस्टिंग परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें कब होगी परीक्षा

By Sonal Mishra
Dec 16, 2025, 12:48 IST

UP Police Computer Operator Admit Card 2025: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं. ये एडमिट कार्ड टेस्टिंग परीक्षा के लिए जारी हुए है. परीक्षा का आयोजन 21 दिसम्बर को किया जाना है. उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Police Computer Operator Admit Card 2025: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर टेस्टिंग परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें कब होगी परीक्षा
UP Police Computer Operator Admit Card 2025: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर टेस्टिंग परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें कब होगी परीक्षा

UP Police Computer Operator Admit Card 2025: यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A टेस्टिंग परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. टेस्टिंग परीक्षा का आयोजन 21 दिसम्बर को किया जाना है. उम्मीदवार  यूपीपीबीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा. उम्मीदवार ध्यान दें बिना एडमिट कार्ड के उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना होगा. 

UP Police Computer Operator एग्जाम डेट 2025 

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा का आयोजन 21 दिसम्बर को यूपी के दो शहरों में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और लखनऊ में किया जाएगा. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जाना होगा. इसके साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक वैलिड आई डी प्रूफ भी ले जाना होगा.       

UP Police Computer Operator Admit Card डाउनलोड 

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार यूपीपीबीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in से या नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

UP Police Computer Operator Admit Card डाउनलोड लिंक 

UP Police Computer Operator Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं- 

स्टेप-1: यूपी पुलिस की वेबसाइटuppbpb.gov.in पर जायें 

स्टेप-2: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड पर क्लिक  करें 

स्टेप-3: मांगे गए विवरण को दर्ज करें 

स्टेप-4: सबमिट बटन पर क्लिक करें   

स्टेप-5: अब स्क्रीन पर आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन होगा उसे चेक करें 

स्टेप-6: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें          

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News