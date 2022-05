UPSC Topper 2021: श्रुति शर्मा ने लहराया परचम, IAS परीक्षा में प्रथम स्थान किया हासिल, यूपी बिजनौर का नाम रौशन

UPSC Topper 2021: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. इस परीक्षा के परिणाम में महिला शक्ति ने मिशाल कायम की है. टॉपर्स लिस्ट में टॉप 3 में महिलाओं ने अपना स्थान बनाकर 2015 के बाद फिर से इतिहास दोहराया है. टॉपर्स लिस्ट के प्रथम 3 स्थान में श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला का नाम शामिल है. श्रुति शर्मा इस बार की टॉपर बनीं हैं.

कौन हैं श्रुति शर्मा?

श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजनौर की निवासी हैं. जिन्होनें दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी की है. श्रुति इतिहास की छात्रा हैं. उल्लेखनीय है कि श्रुति शर्मा पिछले दो साल से जामिया मिलिया इस्लामिया में आवासीय कोचिंग एकेडमी (RCA) से कोचिंग ले रहीं थी. श्रुति शर्मा सेंट स्टीफंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की छात्रा हैं.

श्रुति ने कहा कि वह इस साल सिविल सेवा में अपने चयन के बारे में निश्चित थीं, लेकिन खुद को यूपीएससी सीएसई 2021 के टॉपर के रूप में देखकर हैरान थीं. श्रुति हमेशा से सपना एक आईएएस अधिकारी बनने का था. वो इस पद पर काबिज हो अपने देश की सेवा करना चाहती थी.

UPSC CSE में इस वर्ष 685 सफल उम्मीदवारों का चयन हुआ है. इनमें से 244 सामान्य वर्ग से, 73 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से, 203, अन्य पिछड़ा वर्ग से, 105 अनुसूचित जाति से और 60 अनुसूचित जनजाति से हैं.

यूपीएससी सीएसई में तीसरा स्थान चंडीगढ़ की गामिनी सिंगला ने हासिल किया है. उसने अपना आभार व्यक्त किया है और समर्थन के लिए अपने माता-पिता को भी धन्यवाद दिया है.

वहीँ UPSC CSE 2021 में अंकिता अग्रवाल ने AIR-2 प्राप्त किया है. अंकिता अपने इस सफलता से बेहद खुश थी, उन्होंने अपनी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को दिया है. अंकिता पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और उन्होंने 2019 में आईएएस परीक्षा में AIR 239 हासिल किया था.

देश के प्रधान मंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर यूपीएससी सीएसई 2021 की अग्रणी महिलाओं को बधाई दिया है.

Congratulations to all those who have cleared the Civil Services (Main) Examination, 2021. My best wishes to these youngsters who are embarking on their administrative careers at an important time of India’s development journey, when we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav.