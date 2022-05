Chandra Grahan 2022: मई में लग रहा है इस साल का पहला चंद्र ग्रहण, जानें ग्रहण में क्या करें और क्या न करें

Chandra Grahan 2022: साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2022) मई माह में लगने वाला है. साल 2022 में केवल दो चंद्र ग्रहण लगेंगे और दोनों ही चंद्र ग्रहण पूर्ण होंगे. इससे पहले साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगा था. अब 15 दिन बाद अर्थात 16 मई को चंद्र ग्रहण लग रहा है. ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा.

16 मई 2022 को वैशाख की भी पूर्णिमा है. बता दें ऐसे में इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान किया जाता है. साल का पहला चंद्रग्रहण विश्व के कई देशों में दिखाई देगा. इस चंद्रग्रहण का असर भारत में कम पड़ेगा. 16 मई 2022 को साल का पहला चंद्रग्रहण लगेगा. यह एक पूर्ण चंद्रग्रहण होगा.

What's up in the night sky for May? A total lunar eclipse will be visible in the Western Hemisphere on May 15-16, and two great planet-spotting opportunities begin and end the month. When & where to look up: pic.twitter.com/R9fZ3EM55V