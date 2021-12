Junior Hockey World Cup: जर्मनी को हराकर अर्जेंटीना ने दूसरी बार जीता विश्व कप खिताब

Junior Hockey World Cup: अर्जेंटीना ने हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है. अर्जेंटीना ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दी. अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है. इससे पहले टीम साल 2005 में भी यह खिताब जीत चुकी है. जर्मनी छह बार की चैंपियन रह चुकी है. हालांकि, वे इस बार अर्जेंटीना से पार नहीं पा सके.

अर्जेंटीना ने 6 बार के चैंपियन जर्मनी को रोमांचक मुकाबले में 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया. अपने से मजबूत जर्मन टीम को हराकर अर्जेंटीना ने दूसरी बार इस विश्व चैंपियन का खिताब जीत लिया. अर्जेंटीना की इस शानदार जीत में लौटारो डोमेन के जबरदस्त प्रदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने बेहतरीन हैट्रिक जमाकर टीम को विश्व विजेता बनाया.

