ICC Test rankings: टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम को भारी नुकसान, जानें रैंकिंग

ICC Test rankings: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद उससे नंबर-वन का ताज छिन गया है. भारतीय टीम अब तीसरे स्थान (116 रेटिंग) पर खिसक गई है.

सीरीज में भारतीय टीम को 1-2 से हार मिली थी. एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से हराने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम (119 रेटिंग) शीर्ष पर काबिज हो गई है. भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना भी टूट गया. विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका में मिली सीरीज हार के बाद टेस्ट टीम की भी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया.

