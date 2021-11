आस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान ने क्रिकेट से लिया अनिश्चितकालीन ब्रेक, जानें वजह

आस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन ने एशेज से पहले टीम के कप्तान के पद से इस्तीफे के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अनुपस्थिति की छुट्टी ले ली है. पेन ने साल 2017 में क्रिकेट तस्मानिया के एक पूर्व सहयोगी के साथ 'सेक्सटिंग स्कैंडल' के बाद पिछले हफ्ते आस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी.

क्रिकेट तस्मानिया ने अपने बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों में चर्चा के बाद टिम पेन ने क्रिकेट तस्मानिया को सलाह दी है कि वे निकट भविष्य के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अनुपस्थिति की छुट्टी लेंगे. टीम में उनकी जगह चार्ली वाकिम लेंगे.

Confirming that @tdpaine36 is stepping away from cricket for an indefinite mental health break. We are extremely concerned for his and Bonnie’s well-being and will be making no further comment at this time.