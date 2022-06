Avani Lekhara ने रचा इतिहास, पैरा विश्व कप में जीता गोल्ड, Paris Paralympics 2024 के लिए हासिल किया स्थान

भारत की स्टार पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा ने हाल ही में इतिहास रच दिया है. अवनि लेखरा ने फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल पर अचूक निशाना लगाया. भारत की अवनि लेखारा ने 07 जून 2022 को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच-1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ चेटौरौक्स पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है.

Avani Lekhara 🇮🇳, the new #WorldRecord holder in the 🎯 R2 - women's 10m air rifle standing SH1 The Indian shooter just crushed the former record (249.6) by scoring 250.6 in the #Chateauroux2022 World Cup, in France! 🤩 #ShootingParaSport pic.twitter.com/R2hjg3q5Jq

अवनि लेखरा ने 249.6 का अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया तथा पेरिस पैरालिंपिक 2024 में स्वयं के लिए एक स्थान पक्का कर लिया. पोलैंड की एमिलिया बाबस्का ने कुल 247.6 के साथ रजत पदक जीता, जबकि स्वीडन के अन्ना नॉर्मन ने 225.6 का स्कोर करते हुए कांस्य पदक जीता है.

अवनि लेखरा ने जीत के बाद ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने अपने विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ भारत लौटने पर गर्व महसूस किया एवं पेरिस पैरालंपिक में जगह पक्की करने की भी बात की. अवनि लेखरा ने सहयोग हेतु विभिन्न हस्तियों को टैग करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया.

Proud to bring home the🥇in the R2 10M Air Rifle SH1 event with a WR score & 🇮🇳s 1st #Paris2024 Quota, at the #Chateauroux2022. My 1st Int. event since the @paralympics. A big thank you to everyone who has supported me! @narendramodi @ianuragthakur @ParalympicIndia @Media_SAI https://t.co/mrtrrR2Qif pic.twitter.com/QF3A3vyupW